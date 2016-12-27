"أليس في بلاد العجائب" تختار أزياءها من"تمبرلي لندن"

50 إطلالة قدّمتها دار Temperley London ضمن مجموعتها لما قبل خريف 2017، جاءت كأنها مستوحاة من قصة "أليس في بلاد العجائب" نظراً لما تضمّنته من طبعات وتطريزات مستوحاة من أجواء هذه القصة الخرافية.

الأزياء النهارية التي تضمّنتها هذه المجموعة تميّزت بتنانيرها الواسعة المتوسطة الطول التي تم ارتداؤها مع بلوزات أو قمصان زيّنتها الطبعات والكشاكش، أثواب زيّنتها العقد والرسمات الملوّنة وبنطلونات تصل إلى حدود الكاحل تم ارتداؤها مع معاطف تزيّنت بالتطريز على أسفل الكمين والظهر.

أما أزياء المناسبات والأزياء المسائية فاتخذت شكل أثواب طويلة جاءت قصّاتها قريبة من الجسم وتزيّنت بالتطريز الغني والطبعات الأنثوية المزركشة التي تشكّل علامة فارقة تميّز أزياء Temperley London.

ألوان مجموعة ما قبل خريف2017 جاءت متنوّعة تختلط فيها الأناقة الكلاسيكية بالطابع العصري البوهيمي، وأبرزها الأبيض والأسود بثنائيتهما الأيقونية، الأسود والأحمر اللذان تزيّنا بالطبعات الملوّنة، الأزرق بتدرجاته الفاتحة والبيج بلونه الحيادي الذي يتحوّل إلى عسلي غني في أزياء المناسبات. أما الأقمشة التي استُعملت لتنفيذ هذه الأزياء فجاءت مريحة بطابعها وفخمة بإطلالتها ككريب الحرير والتول والدانتيل، وصولاً إلى قماش الباييت الذي غطّى بإشراقه ثوباً وردياً وآخر ذهبياً تميّزا بأناقة لافتة. تعرّفوا فيما يلي على أجمل إطلالات مجموعة Temperley London للخريف المقبل.