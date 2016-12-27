10 أفكار لماكياجك في العيد من عروض أزياء الموسم

إذا كنت قد اخترت أزياءك، وأكسسواراتك، وتسريحتك لاحتفالات نهاية العام، فقد حان الوقت للاهتمام بماكياجك كي تبدو إطلالتك متكاملة ومتجددة. فيما يلي جمعنا لكِ 10 أفكار جديدة لماكياجك مستوحاة من منصّات عروض الأزياء العالمية:

1 - طبّقي الظلال البرّاقة على الزوايا الخارجية لعينيك باتجاه الخدين على طريقة عرض Burberry.

2 - لعيون ساحرة وغامضة، طبّقي الماكياج الدخاني على عينيك بشكل قناع كما في عرض Cavalli.

3 - اختاري التدرجات الكامدة والداكنة لشفاهك، ونسّقيها مع رموش سميكة كما في عرض Dior.

4 - طبّقي الماكياج الدخاني الأسود بطريقة ممتدة أفقياً على طريقة عارضات Elie Saab.

5 - اعتمدي على السحنة الحيادية الفاتحة ونسّقيها مع لمسة حمراء برّاقة على الشفاه كما في عرض Versace.

6 - ركّزي على كثافة الرموش العليا والسفلى مع الحفاظ على ماكياج حياديّ على بقية أجزاء الوجه كما في عرض Nina Ricci.

7 - جرّبي الشفاه الذهبية البرّاقة ونسّقيها مع آيلاينر أسود يتم رسمه بشكل هندسي مبتكر كما في عرض Fendi.

8 - اعتمدي اللون الخوخي لشفاهك مع ماكياج خفيف جداً على السحنة والعينين كما في عرض Max Mara.

9 - طبّقي الرموش المستعارة المجنّحة كما في عرض Paul&Joe.

10 - لوّني شفاهك بألوان الفاكهة الحمراء، وطبّقي فاونديشن أفتح بدرجتين من لون بشرتك كما في عرض Gucci.