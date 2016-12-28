هذه أكثر الأسئلة الجمالية التي رصدها "غوغل" لعام 2016

في نهاية كلّ عام يكشف محرّك البحث Google عن أكثر الأسئلة التي يتمّ طرحها في عدة مجالات من قبل روّاد البحث على الإنترنت. وقد رصدنا فيما يلي أكثر الأسئلة التي تمّ طرحها في المجال التجميلي والتي جاءت على الشكل التالي:

- كيف يتم تنفيذ الضفيرة التي تأخذ شكل سنبلة القمح؟

• رغم أن مظهرها يوحي بأن تنفيذها صعب، إلا أن الحقيقة تُظهر أن تنفيذ الضفيرة التي تأخذ شكل سنبلة القمح سهل جداً. يكفي فصل الشعر إلى قسمين متساويين، ثمّ يتم أخذ خصلة رفيعة من الجانب الأول ورفعها باتجاه الخارج على الجانب الآخر. ويتم اعتماد الطريقة نفسها على الخصلات الرفيعة المأخوذة من الجانب الآخر، على أن يتم تكرار ذلك حتى نهاية الضفيرة.

- ما هي أفضل الوسائل لتسريع نمو الشعر؟

• إن غسل الشعر بشكل منتظم يساعد على تهوية فروة الرأس مما يسرّع عملية نمو الشعر، كما أن تدليك الفروة بزيت الخروع يساعد أيضاً في تنشيط عملية النمو شعر الرأس. كما يمكن الاستعانة بهذا الزيت لتسريع نمو شعر الرموش والحواجب.

- كيف يمكن إزالة طلاء الأظافر ذات الصيغة المصنوعة من الجل؟

• من الصعب جداً إزالة هذا النوع من الطلاء في المنزل من دون إلحاق الأذى بالأظافر، ولذلك يُنصح بالاستعانة بخدمات خبيرة التجميل في هذا المجال التي ستقوم بإزالة هذا الطلاء بطريقة لا تلحق الأذى بالأظافر الطبيعية.

- ما هي أفضل طريقة لتنظيف فراشي الماكياج؟

• من الضروري تنظيف فراشي الماكياج بالطريقة الصحيحة لتجنب تكاثر البكتيريا التي تسبب ظهور البثور على الوجه. أما أفضل طريقة في هذا المجال فتعتمد على غسل الفراشي المستعملة بشكل دوري مرة أسبوعياً بالماء الدافئ والصابون الناعم للحفاظ على ليونة ونعومة وبرها. على أن يتم تركها تجفّ على محرمة ورقية لليوم التالي قبل استعمالها.

- كيف يتمّ تطبيق الكونسيلر؟

• يُعتبر الكونسيلر أفضل وسيلة لإخفاء علامات التعب والهالات السوداء المحيطة بالعينين، ولكن سوء تبيقه ممكن أن يعطي نتائج عكسيّة. إذا كانت بشرتك جافة أو ترغبين بإخفاء بعض التجاعيد المحيطة بالعينين، اختاري الكونسيلر الكريمي المرطّب. أما إذا كنت تعانين من هالات داكنة جداً فننصحك باختياره بصيغة مبودرة تأخذ شكل قلم وتغطّي الهالات بشكل نهائي. على أن يتم اختيار الكونسيلر بلون أفتح بدرجة واحدة فقط من لون البشرة.

- كيف يمكن التخلّص من الجيوب التي تظهر تحت العينين؟

• يمكن لتطبيق ملعقة معدنية نحتفظ بها في الثلاجة على هذه الجيوب صباحاً أن يخفف من حدّتها، كما تتمتع بعض كريمات محيط العينين بمفعول مزيل لاحتباس السوائل في هذه المنطقة الحساسة من الوجه. ويبقى الحل الجراحي هو الحل الجذري للتخلص من هذه المشكلة.