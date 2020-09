3 عطور فاخرة لسهرة رأس السنة

إذا كنت تبحثين عن عطر جديد تودّعين به العام 2016 وتستقبلين معه العام الجديد، فقد رصدنا لك 3 عطور مسائية فاخرة أطلقتها دور العطور العالمية مؤخراً ندعوكِ للتعرّف عليها فيما يلي:

- عطر Cartier Panthere Noir Absolu:

وهو إصدار خاص بمنطقة الخليج من عطر Cartier La Panthere، يتزيّن بلمسات شرقية مع دخول نفحات العود عليه. يجسّد هذا العطر اختلاط الضوء بالظلال من خلال ألوانه الذهبية والسوداء، فقارورته المحفورة على شكل وجه الفهد تتلوّن بالذهبي وتختبئ خلف غلاف أسود يحمل بكل أناقة توقيع دار Cartier.

- عطر Thierry Mugler Angel Etoile des Reves:

وهو يشكّل تجسيداً مائياً لعطر Angel الكلاسيكي من خلال نسخة حريرية ناعمة تناسب أوقات المساء. يفوح من هذا العطر شذى مثير يصبح أكثر رقّةً بفضل قطرات من المسك الأبيض، فيما تُضاف إليه أجواء مريحة تتركها نفحات الكشمير التي تساعد على استرخاء البشرة. وتتزيّن زجاجة هذا العطر الدائرية الفاخرة ببخّاخة تضفي على طقس التعطير لمسة رقّة وفخامة.

- عطر Dolce&Gabbana The One Essence:

يتمتع عطر The One Essence بأعلى تركيز من عطر The One الأيقوني. وهو يحافظ على الطابع الشرقي والزهري لماء العطر The One، ولكنه يدمج أيضاً بين الدرجات النضرة والحيوية لليمون البرغموت وفاكهة الأفندي الحمضية مع العذوبة الرقيقة لفاكهة الليتشيه والدراق.

ويضم هذا العطر باقة من الأزهار البيضاء التي تبرز من خلال درجات الزنبق الأبيض، ويأتي كل من الياسمين وزنبق الوادي لاستكمال الأنوثة الفائقة لهذا الإصدار المترف والأكثر تركيزاً من عطر The One. ويتم الحفاظ على رائحة الكهرمان الخاصة بهذا العطر في قارورة زجاجية يعلوها غطاء أسود يختبئ داخل علبة ذهبية مترفة.