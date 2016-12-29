أي ماسكارا هي الأفضل لكِ لسهرة العيد؟

لن تكتمل إطلالتك في استقبال العام الجديد من دون ماكياج متألّق، ولن يكتمل ماكياجكِ دون اختيار الماسكارا التي من شأنها أن تبرز سحر نظراتك. إليك بعض أفضل النصائح لمساعدتك على إيجاد الماسكارا المناسبة بين أنواع المستحضرات المتوفرة في الأسواق:

يميز خبراء الماكياج بين أنواع فراشي الماسكارا المختلفة التي تؤمن لك نتائج متنوّعة:

• الفرشاة المقوّسة مخصصة لتقويس الرموش، حيث تصل إلى جميع الرموش بضربة واحدة. وهي ممتازة لتقويس ولف الرموش.

• الماسكارا ذات الطرفين: طرف باللون الأبيض لتلطيف وترتيب الرموش لتحضيرها لوضع اللون على الطرف الآخر، وطرف آخر لتكثيف الرموش. وهي ممتازة لتحديد الرموش وزيادة حجمها في الوقت نفسه.

• الماسكارا ذات الفرشاة الصغيرة أكثر دقة وتساعدك على الوصول إلى الرموش الأصغر على زاوية العين. وهي ممتازة للحصول على طلة رموش طبيعية.

• الفرشاة الكبيرة تمنحك تغطية سريعة لكل الرموش وطلة قوية ملحوظ. وهي ممتازة لزيادة حجم الرموش.

• الماسكارا الاهتزازية تساعدك على وضع اللون دون تكتل الرموش وتقوم بالعمل عنك. ضعيها على نقطة معينة ومشطيها عبر الرموش ببطء. فهي ممتازة لـفصل الرموش.

نصائح الخبراء



• إذا كانت رموشك خفيفة، اختاري فرشاة تحتوي على الكثير من الشعر لإيجاد مسافة بين الرموش.

• القول الشائع أن الفتيات السمراوات عليهن استخدام ماسكارا سوداء اللون، والشقراوات يجب أن يستخدمن فقط ماسكارا بنية، غير صحيح. فالأمر يعتمد فقط على فيما إذا كنت تريدين الحصول على طلة متكلفة أو طبيعية.

• إذا كانت عيناك حساستان، اختاري ماسكارا لا تحتوي على لون صناعي أو عطور.

رموش جذابة في 3 خطوات سهلة:



1. دفئي عاقصة الرموش قليلا باستخدام مجفف الشعر ثم اعقصي رموشك.

2. مشطي فرشاة الماسكارا عبر الرموش من الجذور حتى الأطراف وحركي الفرشاة من طرف إلى آخر.

3. استخدمي مشط الرموش لفرشاة ماسكارا قديمة نظيفة حين تكون رموشك لا تزال مبللة لفصل الرموش.