هكذا تحتفل "بوتيغا فينيتا" بعيدها الـ50

تحتفل دار Bottega Veneta الإيطالية الفاخرة هذا العام بمرور 50 عاماً على تأسيسها، فيما يحتفل مديرها الإبداعي الألماني توماس مايير بمرور 15 عاماً على انضمامه إلى فريق عمل هذه الدار.

وهي تحتفل بهذه المناسبة من خلال مجموعات من الأزياء والأكسسوارات الفاخرة كان آخرها مجموعة ما قبل خريف 2017 التي تمّ تقديمها مؤخراً.

وتشكّل هذه المجموعة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف المقبلين امتداداً لمجموعة ربيع 2017، وجاءت مستوحاة من طراز أربعينيات القرن الماضي وتميّزت بتناغم بين الطابع الكلاسيكي والطابع العملي.

أما أبرز ما تضمّنته فتصاميم يمكن للسيدة ارتداؤها طوال العام كالأثواب المتوسطة الطول، والبدلات الرسمية، والمعاطف العملية التي تمّ تنفيذها بأقمشة مريحة مثل الكشمير، والصوف، وكريب الحرير، والجلد.

واستخدمت الدار لوحة ألوان مميزة جداً لهذه المجموعة تضمّنت التدرجات الترابية، والألوان الحيادية كالبيج والرمادي، بالإضافة إلى التدرجات الجريئة كالوردي، والبرتقالي، والأحمر، والأصفر.

وبما أن دار Bottega Veneta مشهورة على الصعيد العالمي بتصنيع السلع الجلدية، فكان من الطبيعي أن تترافق إطلالاتها مع مجموعة من الأحذية والحقائب الفاخرة. وقد تجلّت كلّ حرفيتها في أحذية مستوحاة من طابع أربعينيات القرن الماضي وتميّزت بالجلد المطبّع الذي استُعمل في تنفيذها.

أما بالنسبة للحقائب فقد تميّز معظمها بتقنية intrecciato الخاصة بدار Bottega Veneta في مجال نسيج الجلد. وقد تميّزت الحقائب بتنوّع كبير في التصاميم مع الحفاظ على الأحجام المتوسطة والصغيرة، وترافقت العديد من الإطلالات مع نظارات شمسية كمّلت الأناقة على الطريقة الإيطالية.