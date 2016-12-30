اعتني بشعركِ وبشرتكِ على طريقة بريانكا تشوبرا

"بيونسيه الهندية" هو لقبها، أما اسمها الحقيقي فهو بريانكا تشوبرا. وهي واحدة من أجمل النجمات الهنديات التي سبق أن فازت بلقب ملكة جمال العالم للعام 2000، كما أنها واحدة من فنانات بوليوود الأعلى أجراً والنجمة الهندية الأكثر شعبيّة. والمعروف عن هذه النجمة أنها تولي عناية خاصة بجمالها باستعمال مكوّنات طبيعية، فما هي أسرار جمالها وإشراقها؟

تهتمّ بريانكا كثيراً بشعرها الأسود الطويل، وهي تواظب على تطبيق حمامات الزيوت النباتية الدافئة 3 مرات أسبوعياً بهدف تغذيته وترطيبه بالعمق، بالإضافة إلى تقوية بنيته وحمايته من التساقط. فتدليك الشعر بالزيوت الدافئة ينشّط الدورة الدموية في فروة الرأس ويساعد على وصول الأوكسيجين والعناصر الغذائية إلى جريبات الشعر. أما أفضل الزيوت برأيها في هذا المجال فهي:

- زيت الزيتون: وهو غنيّ بالفيتامينE ومضادات الأكسدة مما يساعد على الوقاية من الشيخوخة المبكرة للشعر، ويخلّصه من الشوائب وآثار مستحضرات التسريح المتراكمة على سطحه. يتمتع زيت الزيتون أيضاً بخصائص مضادة للبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والحكّة، والقشرة كما يساعد في تقوية الشعر، وترطيبه، وتليينه بالإضافة إلى الحدّ من تساقطه.

- زيت جوز الهند: مفعوله المرطّب ناتج عن غناه بالأحماض الدهنية الأساسية، وهو يتمتع بمفعول مغذٍ بالعمق يُكسب الشعر الليونة واللمعان. كما أنه مثالي للشعر الجاف نظراً لما يتمتع به من مفعول مرمّم ومضاد للأكسدة يقوّي الشعر ويؤمن له الحماية المطلوبة.

- زيت الخروع: يتميّز بقوامه اللزج وغناه بالفيتامين E مما يكسبه مفعوله المقوّي. وهو أكثر الزيوت فعالية في مجال تنشيط نموّ الشعر، والرموش، والحواجب، والأظافر. كما أنه يرطّب الشعر، ويغذّيه، ويزيد متانته مما يساعد في تسريع نموّه.

الليمون والزبادي لبشرة مشرقة:

تحرص بريانكا تشوبرا على العناية ببشرتها بشكل يومي، وهي لا تخلد أبداً إلى النوم دون تنظيفها من آثار الماكياج والإفرازات التي تتراكم على سطحها طوال اليوم. أما قناعها الطبيعي المفضّل الذي تحرص على تطبيقه مرة أسبوعياً للحفاظ على بشرة صحيّة فهو التالي: كأس صغير من الزبادي وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون يتمّ خلطها جيداً قبل تطبيقها على بشرة الوجه لمدة 30 دقيقة ومن ثمّ شفطها بالماء الدافئ.

تعتمد فوائد هذا القناع على غنى الزبادي بالحمض اللبني والبروتينات التي تساعد على تقشير البشرة، وترطيبها، وتغذيتها بالعمق. أما الليمون فيتمتع بمزايا قابضة للمسام، مفتّحة للبشرة، مضادة للالتهاب، مضادة للأكسدة، مزيلة للبقع الداكنة وواقية من التجاعيد.