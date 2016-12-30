8 أخطاء جمالية لا ترتكبيها بعد اليوم!

هل تذكرين الفترة التي كنت فيها فخورة بتطبيق الغليتر اللامع على بشرتك، وبوجهك المليء بكريم الأساس البرتقالي، وبشفاهك الملونة باللون البني خلال السنوات العشر الماضية... حسنا، كل هذه الأمور التي كانت على الموضة سابقاً تحولت إلى أخطاء اليوم. فيما يلي جمعنا لك أبرز 8 أخطاء يمكن أن ترتكبيها بحق جمالك لتتجنبي ارتكابها مرة جديدة.

1. نزع الكثير من شعر الحاجبين

ترتكبين هذا الخطأ إذا كنت تحبين الحواجب الرقيقة جدا والمقوسة سواء الملونة أو غير الملونة... ولكن يجب أن تتجنبيها تماما. في الواقع، تمنح الحواجب الهيكل للوجه وتحدد شكل العين، لذا يجب أن تكون سميكة بما فيه الكفاية ومرسومة جيدا.

تكونين في أجمل حالاتك إذا كان حاجباكِ سميكان وممشطان جيدا، مما يمنح العمق لنظرة العين. تذكري دائماً أن الحواجب هي ميزة جمالية رائعة ويجب التقيد بشكل الوجه عند ترتيبها .

إذا كنت لا تعرفين كيف ترتبين حاجبيك بشكل متناسق مع وجهك، لا تترددي بالاستعانة بخبيرة في هذا المجال. ولن يبقى عليك بعد ذلك سوى نزع بعض الشعرات الصغيرة التي تنمو من جديد دون المساس بالشكل الأساسي للحاجب.

2. تحديد محيط شفاهك اللامعة بقلم غامق

ترتكبين هذا الخطأ إذا كنت معتادة على تحديد محيط الشفاه بقلم أغمق من أحمر الشفاه. فهذه أفضل طريقة لجعل شفاهك تبدو رقيقة ولكي تبدي بمظهر التسعينيات الذي لم يعد رائجا الآن.

تكونين في أجمل حالاتك إذا رسمت محيط شفاهك بقلم من نفس درجة لون أحمر الشفاه. فقبل وضع أحمر الشفاه، حددي محيط الشفتين باستخدام القلم، ثم لوني كامل الشفاه بالكامل. ضعي بعد ذلك أحمر الشفاه باستخدام الفرشاة المخصصة لتطبيقه.

3. الطلة اللامعة بالكامل

ترتكبين هذا الخطأ إذا كنت تستعينين بالغليتر أو المستحضر اللامع في كل مناسبة. بالطبع أنت تحبين الغليتر واللون اللؤلؤي على جفنيك. ولكن احذري، قد تبدين مثل الشجرة المزينة في حال الإفراط في هذا المجال.

تكونين في أجمل حالاتك إذا استخدمتِ الغليتر ولكن بلمسات بسيطة. ضعي مثلا ظلال عيون قزحية على بشرتك اللؤلؤية. يمكنك أيضا استخدام ماسكارا ملونة أو وضع غليتر بلون اللؤلؤ على عنقك. أو الأفضل من ذلك يكون باللجوء إلى مستحضرات الإشراق المعروفة أيضاً بالهايلايتر التي تضفي لمسات ناعمة من التألق على بشرتك. على أن تختاري التركيبات اللؤلؤية التي لا تُرى للوهلة الأولى ولكنها تبرز تحت الضوء ببريق ناعم.

4. الإكثار من كريم الأساس لكي تبدو بشرتك برونزية

ترتكبين هذا الخطأ إذا كنت تريدين أن تبدو بشرتك برونزية ولكنك تختارين كريم الأساس الملون الأغمق كثيرا من لون بشرتك: وهي أفضل طريقة لكي يبدو وجهك وعنقك منفصلين تماما.

تكونين في أجمل حالاتك إذا اخترتِ بودرة برونزية ذهبية تضعين القليل منها على الأماكن البارزة من الوجه (الجبهة والذقن وأطراف الأنف وتفاحتي الخدين). ولاختيار لون كريم الأساس المناسب، اعتمدي درجة لون تمتزج مع لون بشرتك بحيث لا تكون مرئية مما يسمح لك بتصحيح العيوب البسيطة عند وضع البودرة بطريقة صحيحة.

5. مطابقة لون ظلال العيون مع لون أزيائك

ترتكبين هذا الخطأ إذا كنت تضعين ظلال عيون بلون مماثل للون بلوزتك الوردية أو الزرقاء، وحذاءك الأصفر أو الأخضر.

تكونين في أجمل حالاتك إذا جعلت ماكياجكِ متناسقاً مع طلتك، مثلا إذا اخترت لباسا مستوحى من موضة الخمسينات أو الستينات، ضعي خط آيلاينر على جفنيكِ، وإذا كنت ترتدين ثوب سهرة، استخدمي ملون شفاه بلون أحمر أنثوي؛ أما إذا كنت تعتمدين طلة الروك، فاختاري ماكياج العيون الدخانية.

وإذا كنت من هواة تنسيق الألوان، ركزي على طلاء الأظافر. ففي طلاء الأظافر، كل الألوان مسموحة. غيري الألوان حسب طلتك. فطلاء الأظافر هو الاكسسوار المفضّل لهذا الموسم و يمكن تنسيقه بكل سهولة مع ماكياجكِ.

6. صبغ شعرك باللون الأحمر

ترتكبين هذا الخطأ إذا كنت تحاولين تقليد طلة النجمة العالمية ريهانا المشهورة بشعرها الأحمر من خلال صبغ شعرك بصبغة منزلية باللون الأحمر. وقد تكون النتيجة مخيبة لأملك ولا تناسب حياتك اليومية. فالنجمات يظهرن عادةً على البساط الأحمر بطلات نحلم بتحقيقها، ولكن يجب أن نعرف كيفية تعديل هذه الطلات لتناسب شكل وجهنا، وشعرنا، ولون بشرتنا. باختصار، قبل أن تبدئي بأي شيء اطلبي نصيحة الخبيرة.

تكونين في أجمل حالاتك إذا اخترت لشعركِ لوناً مشرقاً ولمن بعيد عن الغرابة. جرّبي الأحمر النحاسي، أو البني المحمّر، فهذه الألوان تمنح شعرك طابعا خاصا به دون أن تبدو مبالغ بها.

7. قص غرتك بنفسك

ترتكبين هذا الخطأ إذا كنت تحاولين قص غرتك في المنزل على مستوى الحاجبين.

تكونين في أجمل حالاتك إذا ذهبت مرة في الشهر لتعديل وقص أطراف غرتك عند خبيرة الشعر، فقص الغرة أو ترتيبها لا يكلف الكثير من المال، كما إن النتيجة مضمونة. أما إذا كنت تشعرين أنك قادرة على قص غرتك مثل الخبيرة، اشتري مقص شعر جيد ومشط صغير، مشطي غرتك إلى مستوى أعلى الأنف ثم قصّي الشعر على طول المشط.

8. اعتماد الضفيرة مثل الفتيات الصغيرات

ترتكبين هذا الخطأ إذا اخترتِ تصفيف شعركِ على شكل ضفيرة لها ثلاثة فروع مشابهة لتلك التي تميز عادةً تسريحة الفتيات الصغيرات.

تكونين في أجمل حالاتك إذا اخترت الضفيرة الإفريقية التي كثيرا ما تختارها النجمات، أو تلك التي تلتف حول الرأس، أو الضفيرة التي تأخذ شكل سنبلة القمح والتي تناسب الشعر الطويل جداً. يمكنكِ أن تبدئي بالتدرب على شعر صديقتك أو اختك أو ابنتك. أو ابحثي في الإنترنت عن طرق تجديل الشعر بأشكال مختلفة.