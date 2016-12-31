حصاد2016 : 6محطّات تركت بصماتها على عالم الموضة

طبعت العام 2016 محطات عديدة مهمة في عالم الأناقة، من المنتظر أن يمتد تأثير بعضها على السنوات المقبلة، وأن يتحول بعضها الآخر إلى علامات تحفر مكاناً لها في تاريخ الموضة. استعرضوا معنا فيما يلي أبرز هذه المحطّات:

1 - جيجي حديد تحصد لقب عارضة العام:

استحقّت العارضة جيجي حديد عن جدارة لقب "عارضة العام 2016" التي حصلت عليه خلال حفل British Fashion Awards. وقد شاركت هذا العام بأشهر العروض العالمية، وعرضت لأسماء كبيرة في عالم الموضة منها: Chanel، وFendi، وBalmain، وBottega Veneta، وElie Saab.

2 - رحيل فرانكا سوزاني:

لم تكن فرانكا سوزاني رئيسة تحرير مجلة "فوغ" الإيطالية لمدة 28 عاماً فقط، ولكنها كانت أيضاً واحدة من أبرز أيقونات الموضة، وقد ساهمت في إجراء تعديلات بارزة على شكل الموضة في العالم. رحلت سوزاني في أواخر العام 2016 عن عمر 66عاماً بعد صراع مع المرض، ومن المنتظر أن يترك رحيلها فراغاً كبيراً في هذا المجال.

3 - Fendi تحتفل بعيدها الـ90 في نافورة تريفي:

الاحتفال بالعيد الـ90 لعلامة Fendi الإيطالية كان أسطورياً من خلال عرض أزياء أُقيم في معلم نافورة تريفي الشهير في روما، حيث سارت العارضات فوق مسرح شفّاف مصنوع من "البليكسي" الشفّاف فوق النافورة ليقدّمن مجموعة من التصاميم حملت اسم Haute Fourrure نظراً لما تضمّنته من تصاميم الفراء الفاخر.

4 - ماريا غراتسيا تشيوري أول مديرة إبداعية لدار Dior:

شكّل انتقال المصممة ماريا غراتسيا تشيوري من دار Valentino إلى دار Dior حدثاً بارزاً في عالم الموضة، خاصةً أنها أول امرأة يتم اعتمادها كمديرة إبداعية للدار. وقد استطاعت تشيوري في أول مجموعة قدّمتها لربيع2017 أن تمنح دار Dior روحاً جديدة طغت عليها اللمسات الرومانسية التي لاقت استحسان الجمهور ونقّاد الموضة.

5 - عرض Chanel في كوبا:

حوّل كارل لاغرفيلد شوارع مدينة كوبا إلى مسرح لعرض أزياء Chanel Cruise2017 باستعراض راقص شاركت فيه العارضات، ولاغرفيلد نفسه، ونجمات أتين لحضور هذه المناسبة. وقد استطاعت دار Chanel من خلال هذا العرض، الذي حضره حوالي 700 مدعو وسلّطت عليه الضوء وسائل الإعلام العالمية، أن تلفت الانتباه هذه المنطقة المنسية من العالم.

6 - عرض Louis Vuitton في ريو دي جانيرو:

اختارت دار Louis Vuitton متحف Niteroi Contemporary Art Museum في ريو دي جانيرو ليكون مسرحاً لعرض مجموعتها الخاصة برحلات 2017. حضر هذا العرض حوالي 515 زائراً، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار هذا المكان الثقافي لمناسبة خاصة بالموضة. وقد شكّل إطاراً مثالياً تناسق مع الطابع العصري المبتكر لهذه المجموعة من الأزياء التي حملت توقيع نيكولا غيسكيار المدير الإبداعي للدار.