استقبلي 2017 برداء عطري جديد

عطرك أشبه برداء يغلفك ويكشف عن ذوقك وعواطفك. ولكي تجدي العطر الذي يليق بك، ويعبر عن شخصيتك، تعلمي اكتشاف أسرار العطور واختيار النفحات التي تشبهك وتجسد الصورة التي ترغبين بإعطائها عن نفسك. استغلي فرصة استقبال العام 2017 لاختيار عطر يضفي على إطلالتك لمسة من التجدد.

حين تبحثين عن عطر مميز يعبر عنك، يجب أن تحددي الروائح التي تفضلينها. فقد يكون العطر برائحة الأزهار أو الفواكه أو العنبر أو الخشب، وغالباً ما يكون الاختيار صعباً، خاصة أن المعايير التي عليك الاعتماد عليها تختلف حسب البشرة والعواطف والذكريات والشخصية.

- اختاري عطراً يناسب بشرتك:

لكل بشرة عطرها الخاص، إذ تختلف رائحة العطر حسب نوع البشرة، لأن الجلد يغير خصائص العطر. ولمعرفة إذا كان عطر ما يناسبك أم لا، اختبريه على مناطق النبض (الرقبة والمعصم) وانتظري نصف ساعة. وحينها تكتشفين خصائص العطر ورائحته على بشرتك. ومن غير المفضل اختبار العطر على ظهر اليد أو راحة اليد، أو رشّ العطر بالقرب من مجوهراتك، لأن المعدن يزيد حمضية الجلد في المنطقة التي يتصل بها.

- تعرّفي على عناصره الثلاثة:

للعطر هيكل خاص به، فهو يتبع تصميماً هرمياً مقسماً إلى ثلاثة أجزاء: العناصر العليا (هي تلك التي نشعر بها عندما نرش العطر، وتكون منعشة ومتغيرة)، والعناصر الوسطى (تكون أقوى، وتظهر بعد 10 دقائق تقريباً) وأخيراً العناصر القاعدية (ثقيلة وتدوم طويلاً). ولا تظهر رائحة العطر الحقيقية إلا بعد حوالي ساعة، بعد أن تفوح روائح العناصر الثلاثة.

- اعتمدي تركيبة تناسبك:

هناك الكثير من التركيبات المختلفة، مثل الكولونيا، أو ماء العطر، أو خلاصة العطر، أو الزيت المعطر أو اللوشن، لذا ليس من السهل دائماً اختيار التركيبة الأكثر ملاءمة لك. ومن المفضل استخدام ماء الكولونيا في حياتك اليومية، لأنه ذو تركيبة خفيفة يترك وراءه أثراً غامضاً، وهذا ينطبق أيضا على اللوشن والبودرة اللذين يعطران البشرة بلطف. وللحصول على رائحة أقوى وتدوم فترة أطول، استخدمي ماء العطر أو العطر.

- طبقيه على نقاط النبض:

لكي يكون للعطر مفعوله، ضعيه على المناطق المناسبة: العنق، الرقبة، تجويف الأذن، الجزء الخلفي من المعصم.. يمكنك أيضاً وضع العطر على ملابسك لكي يترك رائحة خفيفة وراءك حيثما تذهبين. ولكن يجب أن تكون رائحته لطيفة وغير مزعجة، حيث يكفي رشتان أو ثلاث لكي تظل رائحتك جميلة طوال اليوم.

- احفظيه في المكان المناسب:

يُنصح بعدم تعريض العطر للضوء، وتجنّب حفظه في مكان تتغيّر درجة حرارته أو في أجواء حارة.. احفظيه من الرطوبة عن طريق إبقائه في علبته الأصلية. ويدوم العطر لفترة عامين إلى خمسة أعوام إذا تم حفظه بصورة صحيحة. ولكن، إذا تم فتح العطر، فإن وجود الهواء يغيّر محتوياته بحيث تفسد رائحته في النهاية. ويمكن للعطر غير المفتوح أن يحتفظ برائحته لسنوات عديدة. ولكن قد يتغير لونه، ولا يعني هذا أن رائحة العطر قد تغيّرت.