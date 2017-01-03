بالتفاصيل: هكذا أصبحت زراعة الحواجب ممكنة

حواجب العارضة كارا ديليفين الطبيعية والسميكة تجسّد بامتياز الإطلالة المثالية للحواجب هذا الموسم، ولكن الحصول عليها ليس بالأمر السهل والمُتاح للجميع ولذلك تمّ تطوير تقنيّة زراعة الحواجب التي أصبحت تشكّل وسيلة لإعادة رسم الحاجبين وجعلهما أكثر كثافة.

يشكّل الحاجب الإطار الأساسي للعين، وهو يساعد من خلال شكله وكثافته في تبديل شكل الوجه وإضفاء لمسة من النعومة أو القسوة على معالمه. ومع ظهور موضة الحواجب الطبيعية والكثيفة على طريقة العارضة كارا ديليفين، تحرص العديد من النساء على إعادة رسم حواجبهن وتكثيفها بتقنيات متعددة منها التحديد بالقلم أو اللجوء إلى الوشم. ولكن في حالة التحديد بالقلم تزول النتيجة مع زوال الماكياج، أما في حالة الوشم فإن النتيجة تأتي في معظم الوقت متكلّفة وغير طبيعية. ولذلك برزت تقنية زراعة الحواجب التي تؤمن الحصول على كثافة طبيعية للحاجبين، ولكن كيف يتمّ تطبيقها؟

- إجراء جراحي:

تتميّز هذه التقنية بكونها إجراء جراحيا يتمّ اللجوء إليه عند عدم نموّ شعر الحاجبين، أو بكلّ بساطة لإعادة تحديد الحاجبين ورسمها، وحتى للتخلّص من وشم الحواجب الذي يضفي قساوة على ملامح الوجه. كما يمكن اللجوء إليه في حالة فقدان شعر الحاجبين على أثر الخضوع للعلاج الكيميائي المضاد للسرطان. أما تحديد الشكل المطلوب للحاجبين فيعتمد على شكل الوجه ويتمّ بالتنسيق بين الجرّاح التجميلي والسيدة التي ستخضع لعملية الزرع.

- كيف تتمّ العملية؟

تأتي عملية زراعة الحواجب مشابهة لتقنيّة زراعة شعر الرأس. وهي تتمّ تحت التخدير الموضعي، حيث يتمّ أخذ عيّنة صغيرة من فروة الرأس في مكان مخفيّ (خلف الأذن أو عند العنق) ثمّ يتمّ قصّ الشعر بطول 5 ملليمتر وتقطيب العيّنة على منطقة الحاجبين.

ويتميّز هذا الإجراء الجراحي بكونه غير مؤلم، ولكن قد ينتج عنه بعض الاحمرار في المنطقة المعالجة. تدوم هذه العملية بين ساعتين و3 ساعات وتتراوح كلفتها بين 3000 و4000 دولار أميركي.

- ماذا بعد العملية؟

يلي العملية ظهور ندبات تزول في غضون 3 أو 4 أسابيع، ويكون نمو الشعر المزروع في هذه الحالة أسرع من نمو الشعر الطبيعي مما يتطلّب ترتيبه عبر قصّه عند الحاجة.