بالصور.. 6 مشاهير استحقوا لقب "الأكثر أناقة" في 2016

مع انتهاء العام 2016 تكثر جولات الأفق التقييمية في مختلف المجالات، ومنها في مجال الموضة، حيث اخترنا لكم 6 أسماء استحقّت عن جدارة لقب "الأكثر أناقة". فهل سيحافظن على هذا اللقب خلال العام 2017؟

- إليزابيت ملكة بريطانيا:

رغم بلوغها عامها التسعين إلا أن إليزابيت ملكة بريطانيا تُعتبر من أكثر السيدات أناقةً في العالم. فهي تهوى الألوان المشرقة وتتمتع بذوق رفيع في تنسيق أزيائها مع أكسسواراتها ومجوهراتها. تحبّ إليزابيت الإطلالات ذات اللون الموحّد والقبّعات التي تزيّنها الورود، ولكنها تفضّل اعتماد التدرجات الكلاسيكية عندما يتعلّق الأمر بالأحذية، والحقائب، والقفازات. أما المجوهرات اللؤلؤية فهي الحليفة الوفيّة لأناقتها وتعتمدها على شكل عقود، وتيجان، وبروشات، وأقراط للأذنين.

- كايت ميدلتون:

تستحق كايت ميدلتون، دوقة كمبريدج وزوجة الأمير ويليام حفيد ملكة بريطانيا، لقب أيقونة موضة عن جدارة. فذوقها الكلاسيكي تطغى عليه اللمسات العصرية التي تجعل من إطلالتها أنيقة ومريحة على السواء. تفضّل كايت الأزياء ذات القصّات القريبة من الجسم والمعاطف التي تزيّنها الأحزمة عند الخصر، كما أنها تهوى الأحذية والحقائب ذات اللون البيج الحيادي. وهي لا تفرط في التزيّن بالمجوهرات، ولكنها لا تتخلّى أبداً عن خاتم خطوبتها الذي يزيّنه حجر كبير من السفير وساعة من Cartier هي هدية من زوجها.

- سولانج نولز:

هي مغنية، وممثلة وعارضة أزياء بريطانية معروفة بأناقتها اللافتة رغم ذوقها المبتكر والبعيد عن الكلاسيكية. جرأتها في اختيار قصّات وتصاميم غريبة تجعل من أزيائها لافتة، كما أنها تحبّ الألوان المشرقة والخامات المميزة التي تجعل من إطلالتها لافتة في الحياة اليومية وعلى البساط الأحمر للمهرجانات العالمية.

- أوليفيا باليرمو:

هي "فاشينيستا" من الطراز الأول تبرع في خلط الطبعات غير المتناسقة مع بعضها بعضا للحصول على أناقة مميّزة. تبتعد أوليفيا عن الإطلالات الروتينية حتى عند اعتمادها أزياءً "كاجوال" من الدنيم. وهي تهوى الأحذية الملوّنة والمطبّعة والنظارات الشمسية التي نادراً ما تفارقها.

- ريهانا:

تحبّ المغنية الباربادوسية ريهانا المجازفة في مجال الأناقة، وهي تتمتع بجرأة كبيرة في اختيار الطبعات الغريبة، والألوان الصارخة، والخامات المبتكرة كما تهوى التطريز والجاكيتات المصنوعة من الفرو الملوّن. وقد لفتتنا خلال العام المنصرم إطلالتها خلال عرض Dior لربيع وصيف2017 في باريس بثوب أبيض قصير، مطرّز وعاري الكتفين نسّقته مع حقيبة وحذاء من الدار نفسها.

- بلايك لايفلي:

استطاعت الممثلة الأميركية بلايك لايفلي أن تحافظ على كامل أناقتها المبتكرة خلال العام 2016 رغم حملها بطفلها الثاني. وقد بدت بكامل أناقتها في ظهورها خلال المهرجانات العالمية بأثواب تتميّز بإطلالتها الأميرية، كما حافظت على أناقتها العصرية اللافتة حتى في يومياتها ولدى اعتمادها إطلالات "كاجوال" مريحة.