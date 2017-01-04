"ديلبوزو" تقدم أزياء بأشكال الدمى وألوان الحلوى

قدّمت دار Delpozo الإسبانية مجموعتها الجديدة من أزياء الرحلات لعام2017، التي جاءت مستوحاة من أعمال النحّات البريطاني أنطوني كارو. وقد حرص مديرها الإبداعي جوزيف فونت على أن تكون تصاميمه مفعمة بالنضارة والنعومة تتزيّن بالنجوم الملوّنة، والعقد الكبيرة، والأزهار النافرة التي تعبّر عن المرح وحبّ الحياة.

الطبعات الغرافيكية والقصّات المركّبة التي تميّز إطلالات Delpozo عادةً كانت حاضرة أيضاً في هذه المجموعة. وقد برعت التصاميم في الجمع بين الأسلوب الاستعراضي من جهة والطابع العملي الذي يستحوذ على إعجاب المرأة العصرية من جهة أخرى.

الألوان المشرقة حضرت بكل حيويتها في هذه المجموعة مختلطةً فيما بينها بتناسق تام. وقد لفتنا اختلاط الأزرق مع الأصفر حيناً، ومع الأبيض حيناً، ومع الأخضر حيناً آخر. كما ظهر اللون الذهبي بأناقته اللافتة، وتم تقديمه بطابع عصري بعيد عن الصورة التقليدية التي نراه فيها عادةً. وقد

اختلط الزهري العتيق مع الأصفر الصارخ حيناً والأخضر الزيتي حيناً آخر.

انقسمت أزياء مجموعة Delpozo لرحلات 2017 بين قسم مؤلف من تنانير قصيرة، جامبسوت، أثواب وبنطلونات واسعة تناسب الإطلالات النهارية، وتمّ تنفيذ معظمها بخامات سميكة. أما القسم الثاني منها فاتخذ شكل أثواب طويلة خاصة بالمناسبات تميّزت بأقمشتها المنسدلة وقصّاتها العصرية البسيطة. كما لفتنا ظهور عدة إطلالات مستوحاة من رداء "الكيمونو" الياباني. أما بالنسبة للأكسسوارات فتميّزت الحقائب بألوانها المشرقة، فيما جاءت الأحذية بدون كعب وتزيّنت بالأزهار الملوّنة والشراريب. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.