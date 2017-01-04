10 خطوات فعالة للعناية بشعرك في العام الجديد

يستحق شعرك في استقبال العام الجديد أن توليه عناية خاصة وأن تتبني روتيناً جديداً يؤمن له ما يحتاجه لكي يبدو بكامل صحته وحيويته. فيما يلي نقترح عليكِ هذه الخطوات الفعّالة والسهلة التي تضمن الحصول على أفضل النتائج:

1 - اهتمي بمكوّنات الشامبو الذي تستعملينه:

تجنبي استعمال الشامبو الذي يحتوي على السيليكون وأملاح السولفات التي من شأنها أن تزيد من جفاف الشعر وتخنق فروة الرأس. واختاري الشامبو الغنيّ بالمكوّنات النباتية والطبيعية.

2 - اعتمدي النعومة عند تسريح شعركِ:

لتجنب تقصف الشعر اختاري تسريحه بفرشاة مصنوعة من البلاستيك اللين أو مشط تكون أسنانه عريضة. سرحي شعركِ بدءاً من الأطراف باتجاه الجذور قبل غسل الشعر. على أن تتجنبي تسريح الشعر الرطب كون أليافه تكون في أضعف حالاتها.

3 - لا تفركي الشعر بقوة بين يديكِ:

عند غسل الشعر لا تفركيه بقسوة، بل اتركي مجالاً للشامبو كي يقوم بعمله في تخليصه من الشوائب والأوساخ. أما عند تجفيفه بالمنشفة فاعتمدي حركات ضغط خفيفة على الشعر لتمتصّ المنشفة رطوبة الشعر دون تعريض أليافه للتلف.

4 - لا تنسي استعمال الكونديشنر:

فهو خطوة أساسية للعناية بالشعر الجاف والفاقد للحيوية، وهو أشبه بتطبيق كريم مرطّب على بشرة الوجه بعد تنظيفها.

5 - اتركي مجالاً بين الشامبو والآخر:

احرصي على أن تفصل بين الشامبو والآخر عدة أيام بهدف التخفيف من الإفرازات الدهنية. وإذا شعرتِ في هذه الفترة بأن شعركِ فاقد للحيوية يمكنكِ الاستعانة بالشامبو الجاف أو حتى ربط الشعر على شكل ذيل الحصان بانتظار أن يحين موعد الشامبو التالي.

6 - استعملي مستحضرات تقي من الحرارة:

طبقي المستحضرات الحامية من الحرارة على الشعر الرطب قبل استعمال المجفّف الكهربائي وذلك لحماية ألياف الشعر من الحرارة. كما ننصحكِ بتجنّب الحرارة المرتفعة جداً واعتماد الحرارة المتوسطة كيلا يكون الهواء المنبعث من المجفّف حارا جداً.

7 - خففي من استعمال مملّس السيراميك:

فالإفراط في استعمال هذه الأداة يُتعب الشعر ويخفّف من مقاومته تجاه الاعتداءات الخارجية مما يسبّب تساقطه.

8 - تجنّبي الربطات القاسية:

إن شدّ الشعر كثيراً لدى ربطه يؤدي إلى تساقطه في المناطق المحيطة بالوجه. فإذا رغبتِ بالحصول على شعر مالس غير متطاير استعيني ببعض السبراي المثبّت.

9 - طبّقي حمّام زيت مرة في الشهر:

فهو سيساعدكِ في ترطيب وتغذية الشعر. اختاري زيت الخروع، زيت اللوز، زيت التين أو زيت الأفوكادو واتركيه على شعركِ لمدة ساعة قبل غسله. يمكنكِ تطبيق كل زيت بمفرده أو خلط عدة زيوت مع بعضها بعضا للحصول على أفضل النتائج.

10 - استعملي المطّاط الخالي من المعدن:

اربطي شعركِ بربطات خالية من المعدن أو البلاستيك لتجنّب تلف الشعر، وتقصّفه، وتساقطه.