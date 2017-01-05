لكِ ولهُ: للحب أساور جديدة من"كارتييه"

أطلقت دار "كارتييه" Cartier مجموعة جديدة من أساور الحب Love Bracelet.

وقد أتى هذا الإصدار منفرداً بنعومة، ولكنه مشابه لسابقيه نظراً لشكله البيضاوي الذي يعانق المعصم ويلفت الأنظار ببراغيه. وكان هذا السوار قد انبثق من إبداع ألدو كيبولو في نيويورك في سبعينيات القرن الماضي، وأضفى لمسة عصرية جوهرية على "رباط الحب" حتى أصبح رمزاً له.

يتميز هذا السوار بشكله الغرافيكي، وهو يأتي في تصميم كلاسيكي عالمي ملائم للجنسين ليرمز إلى الالتزام بالرومانسية. ضعوه للتعبير عن قصة الحب التي يجسّدها بكل أناقة. وتتضمّن المجموعة الجديدة من Love de Cartier خواتم وأساور مصنوعة من الذهب الأبيض أو الأصفر أو الوردي ويأتي بعضها مرصّعاً بالماس. تعرّفوا عليها فيما يلي.