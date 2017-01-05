5 ألوان تطبع ماكياج الربيع المقبل من "شانيل"

تحمل مجموعة ماكياج "شانيل" Chanel لربيع وصيف 2017 اسم Coco Codes أي "رموز كوكو"، وهي تعكس رغبة لوتشيا بيكا المديرة الإبداعية لماكياج الدار في إعادة تقديم الرموز اللونية الأيقونية التي تختصر مسيرة Chanel وهي: الأحمر والأسود والذهبي والأبيض والبيج.

تدعونا مجموعة Coco Codes إلى أن نستعيد الألوان التي طبعت حياة مؤسسة الدار غابرييل شانيل، هي التي كانت تستعمل هذه الألوان بطريقة عصرية، مفاجئة، أنيقة، جريئة.. ودائماَ استثنائية. كل ذلك جعل من هذه الألوان اليوم مرتبطة بشكل أساسي بروحيّة وتاريخ Chanel.

وقد استطاعت لوتشيا بيكا أن تقّدّم هذه الألوان الأيقونية وفق رؤيتها الخاصة بحيث تمكّنت من تلوين الشفاه بالأحمر الأسود الشهير المعروف باسم Rouge Noir حتى في فصل الربيع. أما الأبيض والبيج فاستعملتها في مجال طلاء الأظافر كما جعلت من اللون الأحمر أكثر جرأةً وشباباً من أي وقت مضى، قائلةً في هذا المجال: "أريد أن أبدّل انتظارات النساء في مجال الماكياج، وأتمنى أن يستمتعن معي بهذا التحدي".

تكمن جمالية هذه الألوان الاستثنائية في قدرتها على خلق التناقض والتوازن، الرقّة والطابع الدرامي، الأناقة والجرأة، الشعور بالحيوية والأمان. فكل منها قادر على إبراز الألوان الأخرى دون أن يفقد شيئاً من شخصيته. تعرّفوا معنا فيما يلي على المستحضرات التي ميّزت هذه المجموعة:

الأناقة للسحنة

حرصت لوتشيا بيكا على أن تكون ألوان البشرة مشرقة ومنعشة، وتضمّن مستحضر Creation Exclusive أربعة ألوان من ظلال الخدين: لونان بلمعان الساتان وآخران كامدان مما يسمح بابتكار عدة خلطات لونية متألقة. أما بالنسبة لبلاشر Joues Contraste فهو يكتسي بلون بيج يختلط بالوردي ويتزيّن بلمسات ذهبية تذكّرنا بأول خيوط أشعة الشمس الربيعية.

الحرية للشفاه

لماكياج الشفاه تقدّم لوتشيا بيكا إصدارين جديدين من اللون الأحمر هما Rouge Allure Ardente وRouge Allure Independante. وهي تضيف ألواناً جديدة إلى مجموعة Rouge Allure Velvet منها البيج الفاتح والزهري الهادئ. أما في مجموعة Rouge Coco Shine فتظهر ألواناً جريئة ومبتكرة مثل البيج الذهبي والأسود العصري.

التناسق للعينين

لمستحضرات تظليل العينين بحثت لوتشيا بيكا عن مصادر وحي لها في تدرجات البيج الذهبية مقدّمةً إصدارين من مستحضر Les 4Ombres تمثّل الغنى والترف والبساطة في الوقت نفسه. بالإضافة إلى لونين من قلم Stylo Yeux Waterproof هي: الرمادي الكامد Mat Taupe والأسود المائل إلى الأزرقNoir Petrole .

التنوّع للأظافر

ابتكرت لوتشيا بيكا تدرّجات أيقونية للأظافر من الأحمر والبيج والزهري والأسود من شأنها أن تجعل من إطلالة ماكياج ربيع وصيف 2017 من Chanel متناسقة بأناقة حتى أطراف الأظافر.