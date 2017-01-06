عقدة الفراشة تزين مجموعة "مونيك لويلييه" الجديدة

فاجأتنا المصممة الأميركية ذات الأصول الفلبينية مونيك لويلييه في مجموعتها من الأزياء لما قبل خريف 2017. فقد جاءت تصاميمها اختبارية تحاول الخروج من إطار "الكوتور" إلى مجال "الأزياء الجاهزة الراقية" الذي يشهد إقبالاً شديداً من جانب النساء في مختلف أنحاء العالم.

ومونيك لويلييه المعروفة بشهرتها الكبيرة في مجال أزياء العرائس، قررت استكشاف آفاق جديدة في مجال الموضة من خلال تقديم إطلالات تعتمد على الجمع بين عدة قطع يمكن ارتدائها منفردة، مع بعضها البعض، أو مع قطع أخرى قد تكون متنوعة في الطراز والأسلوب.

تضمنت مجموعة Monique Lhuillier لما قبل خريف 2017 تصاميماً خاصة بالمناسبات النهارية والمسائية. وقد لفتنا منها بنطلونات "التوكسيدو" ذات الخصر المرتفع التي تم اعتمادها مع جاكيت "البوليرو"، مع "التوب" العاري الكتفين أو مع "تونيك" طويل من التول الأسود المنقط. وتزينت هذه البنطلونات بعقد الفراشة المخملية التي تكرر ظهورها أيضاً على فساتين الدانتيل، والموسلين، والتفتا، والمخمل.

أثواب Monique Lhuillier في هذه المجموعة تميزت برومنسية لافتة، فقد استطاعت هذه المصممة البارعة أن تحول الدانتيل إلى أثواب عصرية تضفي لمسة من الترف على حياتنا اليومية أو تصلُح لأن تتحول إلى زي يتألق على البساط الأحمر لأرقى المناسبات العالمية.

ألوان هذه المجموعة من الأزياء حافظت على كلاسيكيتها، فتكرر ظهور عدة إطلالات بأناقة الأسود وإشراق الأبيض بالإضافة إلى التدرجات الحيادية الفاتحة للبيج والرمادي التي تزينت بالشك والتطريز. وقد برز الوردي الهادئ حيناً والصارخ حيناً آخر ليضفي على بعض الإطلالات لمسات متألقة.

وقد نسقت مونيك لويلييه جميع إطلالاتها مع أحذية كلاسيكية سوداء بكعوب مرتفعة تزينت بحبات من اللؤلؤ الأبيض، وحقائب صغيرة للسهرات دخلت عليها لمسات معدنية أو لؤلؤية.

تعرفوا على أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.