أناقة "الفينتاج" تعود بقوّة مع "إرديم"

استطاع المصمم الكندي ذو الأصول التركية، إرديم موراليوغلو، أن يثبت نفسه كرقم صعب في مجال الموضة البريطانية التي شهدت انطلاقته.

هو الحاصل على عدد من الجوائز، كان آخرها جائزة الموضة البريطانية للعام 2016 لأفضل علامة أزياء بريطانية. وتندرج ضمن زبوناته أسماء شهيرة على الصعيد العالمي أمثال: كايت ميدلتون، ميشيل أوباما، أليكسا تشانغ وأريزونا موز.

طابع "الفينتاج" غلب بلمساته على كامل تصاميم المجموعة Erdem التي تضمّنت أثواباً متوسّطة الطول، ياقات مرتفعة تزيّنها العقد، تنانير ماكسي وفساتين تزيّنت بالطابع "الكاجوال" للمربعات أو بالطابع الرومنسي للدانتيل.

الأزهار غزت برقّتها كامل الإطلالات فتزيّنت بطبعاتها الأزياء، والجوارب، وحتى الأحذية. كما شكّلت جزءاً من نسيج الخامات من خلال تصاميم تمّ تنفيذها بقماش الدانتيل أو البروكار. أما الكشاكش الصغيرة، فظهرت على الياقة حيناً وعلى محيط الكتفين والكمّين حيناً، وحتى على التنانير الطويلة أحياناً. وقد لفتتنا الأحزمة المصنوعة من الساتان التي حدّدت الخصور النحيلة والقماش اللمّاع الذي تمّ تقديمه بأسلوب "فينتاج" أضفى عليه لمسة من الرقيّ والترف.

ألوان هذه المجموعة التحضيرية للخريف المقبل جاءت مستوحاة من خزائن العصور الغابرة، حيث تكرّر استعمال الأزرق الفاتح، والوردي الهادئ، والكاكي، والعاجي، والرمادي. وقد لفتنا التناسق بين الأزرق، والأسود، والبرغندي في 3 إطلالات اكتست برقّة الدانتيل. كما لفتتنا الألوان التي تم اختيارها لتنفيذ معاطف وجاكيتات من الفرو تزيّنت بعقد من الساتان. تعرّفوا على أجمل إطلالات Erdem لما قبل خريف 2017 فيما يلي.