هذه أجمل إطلالات ريم عكرا لما قبل خريف 2017

أبيض، أسود، كحلي، وردي، أحمر، أخضر، برغندي، ذهبي وفضي هي الألوان التي اعتمدتها المصممة ريم عكرا في مجموعتها لما قبل خريف 2017 التي تضمّنت 27 إطلالة من الأزياء الخاصة بالمناسبات.

وحرصت عكرا هذه المرة على أن تبتعد قليلاً عن طراز الإطلالات الهوليوودية التي عُرفت بها لتستقطب جيلاً جديداً من الصبايا اللواتي يهوين الإطلالات التي تتألّف من قطعتين يمكن تنسيقهما مع بعضهما بعضا لطلة كلاسيكية، أو تنسيق إحداهما مع بنطلون من الدنيم لإطلالة عصرية لاتخلو من الأناقة.

ولكن عكرا، رغم رغبتها بالتجديد واستقطاب فئات عمرية جديدة، لم تنس السيدات اللواتي يهوين تصاميمها التي تليق بمناسبات البساط الأحمر، ولذلك قدّمت لهن مجموعة من الأثواب الطويلة التي تميّزت بقصّات قريبة من الجسم، وتطريز غنيّ، وأقمشة فاخرة.

من أجمل قطع هذه المجموعة تلك التي دخل عليها الدانتيل بأسلوب عصري مبتكر، مثل "التوب" البيضاء ذات قصّة "اليبلام" عند الخصر أو "التوب" متعدد الأطوال المصنوع من الدانتيل الكحلي الذي تم ارتداؤه فوق بنطلون باللون نفسه، أو "التوب" عاري الكتفين المصنوع من الدانتيل الذهبي الذي تم تنسيقه مع تنورة سوداء واسعة وطويلة.

ومن التصاميم التي لفتتنا أيضاً تلك التي تلوّنت بالذهبي، وتنوّعت بين أثواب من الدانتيل والبروكار تليق بأرقى المناسبات. أما الإطلالات التي اصطبغت بالأسود فدخلت عليها لمسات مبتكرة من حيث التطريز والتصميم رغم حفاظها على طابعها الكلاسيكي. تعرّفوا على أجمل إطلالات مجموعة Reem Acra لما قبل خريف 2017 فيما يلي: