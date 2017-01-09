هذه أجمل وأسوأ إطلالات حفل "غولدن غلوب 2017"

يبدأ العام السينمائي عادةً بحفل توزيع جوائز Golden Globes، الذي جرى بنسخته الـ74 في فندق بفرلي هيلتون في كاليفورنيا. ويشكّل هذا الحفل مناسبة لاستعراض أسماء أبرز نجوم ونجمات السينما الذين استحقّوا التقدير والحصول على جوائز في مجال الفن السابع. ولكنه أيضاً مناسبةً لاستعراض إطلالات تحرص النجمات على اختيارها بعناية كي يحصلن على لقب "الأكثر أناقة" في هذا الحفل. فمن استحقّت فعلاً هذا اللقب ومن أخفقت في هذا المجال؟

• أجمل الإطلالات

- تربّعت النجمة بلايك لايفلي على عرش الأناقة في هذا الحفل بثوب أسود طويل دخلت عليه تفاصيل ذهبية عند الصدر وحمل توقيع Atelier Versace فيما اختارت مجوهراتها من Lorraine Schwartz.

- اختارت النجمة ليلي كولنز إطلالة أميرة خارجة من القصص الخرافية بثوب وردي من التول والدانتيل حمل توقيع المصمم اللبناني Zuhair Murad.

- اختارت النجمة صوفيا فيرغارا ثوباً من الدانتيل الذهبي تغطّى بالكامل بتطريز كثيف باللون الفضّي من تصميم Zuhair Murad.

- تألّقت النجمة إيما ستون بثوب طويل باللون الزهري المبودر تزيّن بالنجوم الفضيّة من دار Valentino.

- اعتمدت العارضة نعومي كامبل ثوباً ذا كتف واحدة تميّز بقصّاته المبتكرة وحمل توقيع Atelier Versace.

- تألّقت النجمة نعومي هاريس بثوب فضّي قريب من الجسم وعاري الكتفين حمل توقيع Armani Couture.

• أسوأ الإطلالات

- لم توفّق النجمة نيكول كيدمان في اختيار إطلالتها التي حملت توقيع دار Alexander McQueen وتألّفت من ثوب أبيض عاري الكتفين تغطّى بتطريز فضي فبدت إطلالتها باهتة.

- جاءت إطلالة النجمة كيري واشنطن متكلّفة بثوب من الدانتيل الذهبي اختارته من دار Dolce&Gabbana.

- اختارت آمي آدامز ثوباً أسود عاري الكتفين من Tom Ford تميّز بقماشه اللمّاع ولكنه لم يظهرها بأفضل إطلالاتها.

- بدت إطلالة النجمة زوي سالدانا غير عصرية بثوب من Gucci تميّز بتدرجات ورديّة زيّنته الكشاكش وعقدة عند الخصر.

- اختارت العارضة هايدي كلوم ثوباً أبيض عاري الكتفين تزيّن بتطريز أسود على شكل رسوم هندسية من J.Mendel .

- اعتمدت النجمة آنا كاندريك ثوباً ذا كتف واحدة باللون الرمادي من Vionnet بدا كأنه مشدود عند منطقة الصدر وأعلى الكتف.