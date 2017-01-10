"الكروشيه" لأناقة الرجال في عرض جي دبليو أندرسون

ضمن فعاليات أسبوع لندن للأزياء الرجالية، قدم المصمم البريطاني جوناثن أندرسون مجموعة من التصاميم الخاصة بخريف 2017 تضمنت 39 إطلالة تناسب الرجل الجريء والباحث عن التميز في إطلالته.

من مفهوم "الباتشوورك" الغني بألوانه انطلق أندرسون مستعيناً بنسيج "الكروشيه" الذي كانت الجدات تحيكه على شكل بطانية أو وشاح صوفي.

وقد نجح المصمم في إدخاله بطريقة عصرية ومبتكرة على الأزياء الرجالية، فزين الكنزات، والجاكيتات، وأطراف البنطلونات، وحقائب اليد، والأوشحة بأسلوب خارج عن المألوف ولكن محبب.

طبعة المربعات السوداء والبيضاء تكرر ظهورها أيضاً في عدة إطلالات فزينت الكنزات حيناً والقمصان الشتوية حيناً آخر. وقد غزت ألوان الطبيعة الخريفية بتدرجاتها العديد من القمصان فيما تزينت بعض البنطلونات برسومات مستوحاة من عالم الرسوم المتحركة.

جميع إطلالات هذه المجموعة جاءت فضفاضة، وقد لفتتنا البنطلونات الواسعة بأطرافها الضيقة وتناسقت بامتياز مع القمصان الطويلة. ودخل الصوف على المعاطف التي تميزت بطابعها "الكاجوال" وتكرر ظهور الأوشحة الرفيعة والقصيرة التي تعقد حول العنق.

تعرفوا على مجموعة من تصاميم J. W. Anderson لخريف 2017 فيما يلي.