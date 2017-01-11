لآلئ الإشراق من "غيرلان" تحتفل بعيدها الـ30

ولدت مجموعة مستحضرات ماكياج Météorites في عام 1987 على يد دومينيك زابو، المديرة الإبداعيّة لقسم الماكياج لدى "غيرلان" Guerlain، التي رغبت آنذاك بمنح النساء إشراقاً نقيّاً من خلال هذه اللآلئ التي تجسّد مركّزاً فعليّاً من التقنيّات البصريّة. وقد تطوّرت هذه اللآلئ عاماً بعد عام حتى أصبحت رائدة في مجال تصحيح اللون وتوفير تألّق مُعزّز بصرياً.

مع حلول العام 2017، تحتفل Météorites بخبرة 30 عاماً من التألّق. وهي تقدّم بهذه المناسبة إصداراً خاصاً ومحدوداً من مستحضرات تَعِد بلمعان زهري مرغوب كثيراً وتستمرّ في التميّز بعطرها البنفسجي الأيقوني الخاص.

هذه وصفة التألّق الطبيعي

من أجل تغطية الشوائب اللونية، لا شيء أسهل من تطبيق مستحضر من اللون المعاكس لهذه الشائبة. فعلى سبيل المثال: في حال المعاناة من هالات داكنة ذات لون أزرق، غالباً ما ينصح أخصّائيّو الماكياج بتطبيق أحمر شفاه ذات درجة لون برتقاليّة (اللون المعاكس للّون البنفسجي). وينطبق الأمر نفسه على الإحمرار، حيث يجب الاتجاه إلى اللون الأخضر...

لقد تمّ تطوير مجموعة Météorites من Guerlain بناءً على هذا المبدأ الأساسي بالتحديد. وتضمّ مستحضراتها ما يلي:

توافقات مصمّمة لتلبية حاجات تصحيح اللون والتألّق للبشرة الفاتحة والمعتدلة والداكنة، يضمّ كلّ منها ستّة ألوان من لآلئ البودرة المتماسكة ذات منفعة محدّدة لكلّ منها. وتمتزج هذه الألوان الستّة من اللآلئ بشكلٍ مثالي في الفرشاة من أجل الحصول على تصحيح ذكي ومتعدّد المنافع للّون، مع لمسة نهائيّة طبيعيّة وتألّق طبيعي متميّز!

إصدار محدود فاخر

تحتفل Météorites بعيدها ناظرةً إلى الحياة بمنظار وردي مع أربعة مستحضرات نادرة للجمع لا يُمكن مقاومتها تحتفل بكامل نعومة فصل الربيع وتمنح تألّقاً زهريّاً يحسّن المزاج بقدر ما يحسّن لون البشرة.

• لآلئ Meteorites Happy Glow Pearls المعززة للإشراق:

تزيل علامات التعب وتكشف عن تألّق البشرة الطبيعي. إذ تقوم لآلئ "رينبو غلو" Rainbow Glow الأكبر حجماً بمنح إشراق معزّز بفضل تألّق متعدّد الألوان، في حين يقدّم كلّ من الألوان الثلاثة الأخرى منفعة محدّدة: لون الشامبانيا لعكس الضوء، اللون البنفسجي لمقاومة درجات اللون الصفراء والتقاط الضوء، واللون الزهري للحصول على تأثير منعش ومعزّز لإشراق البشرة.

• ظلال الخدين Meteorites Happy Glow Blush:

يقوم هذا المستحضر بتلوين الوجنتَين وتعزيز تألّق البشرة. وهو يدمج بين ثلاثة ألوان من اللآلئ: لآلئ "رينبو غلو" Rainbow Glow التي تمنح زخماً من الإشراق بفضل تألّق متعدّد الألوان، لآلئ زهريّة تقدّم تأثيراً منعشاً ومعززاً لإشراق البشرة، ولآلئ فوشيا تعيد إحياء الإشراق وتمنح لوناً نضراً للبشرة.

• أحمر شفاه Kiss Kiss:

صيغته الكريمية مريحة جداً وهو يتوفّر بلونين جديدين تميّزهما لمسة نهائيّة باللون الزهري: لون زهري حيويBlossom Glow ، ولونPearly Pink الأكثر نعومة ولمعاناً.

• فرشاة Meteorites The Brush:

إنّها فرشاة ذات تصميم جديد، وهي تتمتّع بتصميم معزّز فائق العمليّة. وهي أكثر نعومة وقوّة من أيّ وقتٍ مضى، ولا تزال تتمتّع بنفس سهولة الاستخدام. استعمليها لتطبيق المستحضر من وسط الجبين نحو عظمتَي الوجنتَين على طول الصدغَين، مع النزول تجاه المنطقة السفليّة للوجه والعنق. قومي بالتطبيق على كلّ جهة من الوجه.