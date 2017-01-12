أزهار الكاميليا تتحوّل إلى نظارات شمسية مع "شانيل"

في مجموعتها من النظارات الشمسية لما قبل ربيع 2017، اختارت Chanel أن تزيّن عيون النساء بأزهار الكاميليا والألوان المشرقة. وقد تألّفت هذه المجموعة من تصميمين مبتكرين: الأول بشكل عيون القطة تتفتّح عليه زهرة الكاميليا البيضاء مع زجاجات وردية، وزهرة الكاميليا السوداء مع زجاجات دخانية داكنة. أما ذراعا هذه النظارات فمن اللون الفضي غير اللمّاع.

ويتميّز التصميم الثاني بطابعه الرياضي المرح، حيث تأخذ النظارات شكلاً بيضاوياً ضخماً تم تنفيذه بمادة الأسيتات الشفّافة. يتلوّن إطار كل نظارة وزجاجها باللون نفسه، كما تتزيّن بمسامير معدنية صغيرة وبلوغو Chanel على الجانبين. وتتنوّع ألوانها بين الزهري، والأزرق، والأخضر، والأصفر، واللون الأخضر الزيتي.

هذه المجموعة من النظارات أصبحت متوفرة بشكل حصري في بوتيكات Chanel بدءاً من يناير/كانون الأول الجاري.