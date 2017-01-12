لجمال عينيك.. 7 وصفات طبيعية احرصي عليها يومياً

العيون هي عنوان الوجه ورمز نضارته وتألقه، كما أنها تعتبر المؤشر الرئيسي لتحديد عمر الإنسان، فإذا قمت بالعناية بعينيك بشكل جيد فستضمنين بذلك مظهراً براقاً وشباباً يدوم طويلاً.

وهناك عدة أشياء يمكن أن تمنع تمتعك بعينين جميلتين براقتين، منها الهالات السوداء تحت العينين، خطوط التجاعيد الرفيعة التي تظهر حول العينين مع التقدم بالعمر، الأكياس الدهنية التي تظهر في الجفون وأطراف العين، انتفاخ العينين.

وللتغلب على كل هذه المشاكل، هناك 7 وصفات طبيعية تمنحك عينين لامعتين وإطلالة مشرقة، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كالآتي:

1 - عصير البطاطا للهالات السوداء

يتميز عصير البطاطا (البطاطس) بمفعول سحري في القضاء على الهالات السوداء، وذلك لما تحتويه البطاطا من مواد تبييض طبيعية.

ولاستعمال هذا العصير، يتم عصر البطاطا بعد تقشيرها وحفظ العصير بالثلاجة، ثم استخدامه بعد ذلك باردا بوضع قطعة من القطن في العصير وتمريرها حول العينين وتركها لمدة 15 دقيقة ثم شطفها بمياه نظيفة.

2 - الشاي الأخضر لانتفاخ العينين

يحتوي الشاي الأخضر على كمية وفيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي من شأنها إرخاء العضلات حول العينين مما يقلل من انتفاخها. فكل ما عليك هو وضع كيسين مستعملين مسبقاً من الشاي الأخضر في االثلاجة لمدة ساعة، ثم وضعهما على كلتا العينين لتصبحا أكثر إشراقاً.

3 - ماء الورد

لعينين مشرقتين، بللي قطعة من القطن ببضع قطرات من ماء الورد وضعيها على عينيك المغمضتين لمدة ساعة، فهي تعمل على إرخاء العضلات حول العينين وإزالة كل آثار الإجهاد، هذا بالإضافة إلى ما تحتويه الزهور عموما من فيتامين E والذي يضفي لعينين بريقاً جذاباً.

4 - الفراولة لتورم العينين

يعمل حمض ألفا هيدروكسي الموجود في الفراولة على إزالة التورم حول العينين، كما يعمل على تنعيم الجلد بهذه المنطقة أيضاً، وكل ما عليك هو وضع ثمرة من الفراولة في الثلاجة لتبرد، ثم تقسيمها لقطعتين، ووضع كل منهما على عينيك لمدة 15 دقيقة، ثم مسح المنطقة بقطعة قماش مبللة، وستلاحظين الفرق بنفسك.

5 - الحليب لتنظيف العينين

يعتبر استخدام الحليب من أفضل الطرق لتنظيف العينين من الأتربة والشوائب وبقايا الماكياج، وكل ما عليك هو أن تضعي قطعة من القطن في الحليب وتمريرها في زويا عينيك، مع فركها بلطف حتى تتخلصي من كل الشوائب غير المرغوب فيها، ثم تتركيه لمدة 5 دقائق قبل غسله بالماء العادي.

6 - الفازلين لتساقط الرموش

يعتبر الفازلين من المرطبات، كما أنه يغذي بصيلات الشعر، لذا ينصح بمزج القليل من الفازلين مع 10 قطرات من زيت اللوز وتمريرها بقطنة على منبت الرموش كل ليلة لعلاج تساقطها.

7 - العسل لنضارة العينين

يعمل العسل الصافي كمطهر يزيل جزيئات الغبار من العينين، كما أنه مرطب يمنحها بريقاً لافتاً، لذا ينصح بوضع قطرة من العسل يومياً في كل عين، وتركها لمدة 5 دقائق ثم شطف العينين بالماء.