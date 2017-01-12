هذا ما سترتديه امرأة "جيورجيو أرماني" في الخريف المقبل

تضمّنت مجموعة Giorgio Armani لما قبل الخريف المقبل 38 إطلالة تناسب جميعها يوميّات المرأة العصرية، التي تبحث عن الراحة في إطلالتها دون أن يأتي ذلك على حساب الأناقة في التصميم، أو القصّات المبتكرة والخامات الفاخرة.

وشكّل المعطف القطعة الأبرز في هذه المجموعة، مبتعداً عن الكلاسيكية من حيث خاماته، وألوانه، وطبعاته. وقد اعتمدت العارضات معاطف عصرية ميزت إطلالاتهن بأناقة لافتة، أما الجاكيتات فتزيّنت بالطبعات والرسومات حيناً، وتغطَّت بالفراء ذات الوبر الطويل حيناً آخر. وظهرت الكنزات الصوفية الناعمة التي تناسقت مع تنانير واسعة وطويلة.

اللون الأسود بأناقته الراقية غلب على قسم كبير من تصاميم هذه المجموعة، فرأيناه يصبغ بعض الإطلالات بالكامل، أو يختلط بإشراق الأبيض، ويتزيّن بلمسات من الألوان. ولفتتنا بعض الإطلالات التي تلوّنت بالأحمر وتميّزت بطابعها العصري حيناً، و"الكاجوال" حيناً آخر، أما الأخضر فاختلط بالأزرق وبالأسود في تصاميم طغت عليها بعض اللمسات الكلاسيكية. وظهرت بعض الإطلالات التي يمكن اعتمادها لأناقة المناسبات المسائية، كما تم تقديم البدلات بأسلوب متجدد ولكن وفي لروحية دار Armani في مجال التصميم.

يهتم المصمم جيورجيو أرماني بكافة التفاصيل فيما يتعلّق بإطلالة امرأته، وهو اختار لها تسريحة "شينيون" مشدودة إلى الخلف وأقراطا كبيرة للأذنين. كما اختار الأسود كلون أساسي لأحذيتها التي تنوّعت بين تصاميم بدون كعب وأخرى بكعب مرتفع ولكن مريح. أما الحقائب فتميّزت بتصاميمها الأقرب إلى الكلاسيكية منها إلى الابتكار. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Giorgio Armani لما قبل خريف 2017 فيما يلي.