الماكياج المُتدرّج لموضة الربيع المقبل من"ديور"

اختارت Dior أن تركّز على موضة الماكياج المتدرّج في مجموعة مستحضراتها الخاصة بالربيع المقبل، والتي أطلقت عليها اسم Colour Gradation. وهي تدعو من خلالها كل امرأة إلى أن تستمتع بلعبة دمج الألوان وابتكار تأثيرات لونيّة متنوّعة وفق مزاجها ومتطلّبات حياتها العصريّة، أما أبرز المستحضرات التي ستساعدها في هذا المجال فهي التالية:

- بودرة Diorskin Nude Air Colour Gradation التي تتوفّر في علبة فضيّة أنيقة يزيّنها نقش "كاناج" الأيقوني الشهير. وهي تتميّز بلمستها الحريرية التي تُكسب الإشراق للبشرة من خلال تناغمين: الذهبي الدافئ الذي يتدرّج إلى البيج الفاتح، والزهري المشرق الذي يختلط بلمسات بيضاء برّاقة.

- ظلال العينين Colour Gradation Eyeshadow Palette التي تتوفّر بمجموعتين لونيّتين محدودتي الإصدار تتزيّنان بنقش "البليسيه": لوحة Blue Gradation بأربعة تدرّجات من الأزرق الفاتح إلى الداكن، ولوحة Coral Gradation بأربعة تدرّجات من البيج إلى البنّي مروراً بالمرجاني.

وللحصول على نظرات منعشة، تنصح Dior بالاستعانة بقلم Diorshow Pro Liner بلونه الأخضر الزمرّدي، وبتغليف الرموش باللون الأزرق البترولي مع ماسكارا Diorshow Iconic Overcurl بالإضافة إلى استعمال ظلال Diorshow Mono Eyeshadow بلوني الأصفر المائل إلى الأخضر والأزرق الداكن.

- ظلال الخدين Diorblush Colour Gradation بإصدارين مشرقين: Pink Shift الذي يتدرّج من الزهري المنعش إلى الوردي الحاد، وCoral Twist الذي يتدرّج من المرجاني الفاتح إلى المرجاني الحاد.

- من أبرز إصدارات أحمر الشفاه في هذه المجموعة: ثنائي تظليل الشفاه Rouge Gradient الذي يأخذ شكل قلم مزدوج الأطراف يحمل لوناً فاتحاً للتطبيق على كامل الشفاه ولوناً أكثر جرأةً للتطبيق في الوسط. وهو يتوفّر بثلاث صيغ لونيّة هي الوردي، والأحمر، والأرجواني.

ويتخذ أحمر شفاه Dior Addict Gradient إطلالة متجددة من خلال 5إصدارات لونية ربيعية يجمع كلاً منها بين أحمر شفاه غنيّ بالزيت للعناية يغلّف لوناً أفتح في الوسط يضفي على الشفاه لمسة من الإشراق.

وقد أصبح مستحضر تعزيز حجم الشفاه Dior Addict Lip Maximizer متوفراً بإصدار جديد غنيّ بالكولاجين، وبتأثير ثلاثي لإبراز الشفاه وإضافة الحجم إليها.

- طلاء الأظافر Dior Vernis بأربعة ألوان ربيعيّة جريئة تتميّز بلمسة نهائية لمّاعة هي: الزهري الحيوي Sudden، الأزرق الزمرّدي Now، الأصفر المنعشEarly ، والمرجاني المشرق Maybe.