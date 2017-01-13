هل نجح مصمم "فالنتينو" في مهامه منفرداً؟

بعد انفصال ثنائي Valentino نظراً لانتقال ماريا غراتزيا تشيوري لتتسلّم منصب المديرة الإبداعية في دار Dior، قدّم المصمم بيار باولو بيكيولي منفرداً للمرة الأولى مجموعة Valentino لما قبل خريف 2017 التي تضمّنت 55إطلالة في منتهى الأنوثة.

أقيم عرض هذه المجموعة في فندق "بيكمان" بمدينة نيويورك التي يقول عنها بيكيولي إنها مدينة كلّ الفرص حيث تتحوّل الأحلام إلى حقيقة. وقد نجح هذا المصمم في ملء الفراغ الذي تركته شريكته السابقة عبر تقديم مجموعة وفيّة لروحيّة دار Valentino من جهة ولكن متجدّدة بأفكارها وطرازها من ناحية أخرى.

وقد ركّز بيكيولي بشكل أساسي في هذه المجموعة الانتقالية على الأزياء النهارية المريحة، مفتتحاً عرضه بمجموعة من الأثواب تزيّنت بطبعات الأزهار وتراوحت بين المتوسّط الطول والطويل. كما برزت عدّة إطلالات مستوحاة من تصميم أزياء النوم أو "البيجاما"، والتي تمّ ارتداؤها مع معاطف تزيّنت ياقاتها بفرو المنك.

طبعة الأزهار غطّت أيضاً المعاطف، والتايورات، والبنطلونات، ولم تغب سوى عن مجموعة محدودة من الإطلالات بألوان البنفسجي، والأصفر، والأسود. أما الأقمشة المنسدلة والشفّافة فقد تمّ استعمالها بكثافة في قسم كبير من الإطلالات.

اختتم العرض بمجموعة محدودة من أزياء المناسبات التي تميّزت بالشفافية والتطريز الكثيف، وقد تناسقت معظم الإطلالات مع أحذية عالية الساق تراوحت ألوانها بين الأسود، والأبيض، وبعض الألوان الحيادية. أما بالنسبة للحقائب فقد تنوّعت من حيث الألوان والأحجام، وقد لفتتنا تلك الحقائب الصغيرة التي تُعلّق على شكل قلادة في العنق والتي سبق ظهورها أيضاً في الموسم الماضي. كما لفتتنا أناقة القفازات الجلديّة التي جاءت لتكمّل الإطلالات. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Valentino لما قبل خريف 2017 فيما يلي.



