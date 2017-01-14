ساندي نور تُطلق مجموعتها لأعراس2017 من بيروت

"الأناقة الذكيّة" هو الشعار الذي اختارته ساندي نور لعملها في مجال تصميم الزياء. وقد أطلقت مؤخراً مجموعتها الخاصة من أثواب الزفاف للعام 2017 التي جمعت بين اللمسات المترفة والطابع الشبابي العصري، التي تبحث عنه كل عروس تهوى التميّز والتجدّد في إطلالتها.

اللمسة الرومانسية بدت واضحة على الإطلالات التي تلوّنت بإشراق الأبيض وحافظت على بساطة تغلّفت بأفكار جديدة، وخامات فاخرة، وتنفيذ متقن.

درست ساندي نور تصميم الأزياء في معهد "مارانغوني" للتصميم والفنون في مدينة ميلانو الإيطالية، ثم عادت إلى بيروت في العام 2005 لتفتتح مشغلا وصالة عرض حيث بدأت بتقديم تصاميمها من أزياء السهرات والأعراس. ثمّ وسّعت عملها على الصعيد العالمي من خلال عرض تصاميمها في أشهر متاجر إيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، وفرنسا، والبحرين، والكويت، والإمارات، والسعودية، وأذربيجان، والبرازيل، والولايات المتحدة.

ركّزت ساندي نور مؤخراً على رسم هويّة محدّدة لتصاميمها، مطلقةً اسمها بشكل رسمي على مجموعة من أزياء المناسبات والأعراس. وقد قدّمت مجموعتها الخاصة بأعراس 2017 في صالة عرضها ببيروت على أن تليها لاحقاً مجموعة من أزياء المناسبات.

ركّزت ساندي نور في مجموعتها الخاصة بأزياء الزفاف على فكرة "القطع المتعددة" التي تجتمع معاً لتشكّل إطلالة الزفاف، والتي يمكن فصلها فيما بعد للتحوّل إلى جزء من إطلالة أخرى. وقد أعادت ابتكار ثوب الزفاف التقليدي ليتحوّل إلى زيّ مريح يمكن أن تبدأ به مراسم زفافها بلمسة رومانسية أقرب إلى الكلاسيكية قادرة على التحوّل فيما بعد إلى إطلالة شبابيّة عصريّة تجعل العروس متجددة وأنيقة في مختلف تفاصيل إطلالتها.