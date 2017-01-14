هذه هي أهم النصائح التجميلية لفصل الشتاء

في بداية العام، ونظراً لانخفاض في معدلات درجات حرارة الطقس، يجب أن تغيري أيضا في روتين العناية بجمالك. فشعرك وبشرتك يتفاعلان بشكل مختلف مع الطقس الأكثر برودة، لذا عليك إعادة تحديد نظام العناية بجمالك للحصول على النتائج التي تريدينها. إذا أردت تكييف نظامك حين يصبح الجو أكثر برودة، اتبعي هذه النصائح للحفاظ على صحة بشرتك وجمال شعرك.

• عناية خاصة ببشرتك:

- الطقس البارد يتطلّب أحياناً الاستعانة بالتدفئة المركزية، التي لها تأثير سلبي على بشرتك. لمكافحة آثارها الجافة في تجفيف البشرة، استبدلي المرطب بكريم ترطيب أثقل لمنح البشرة الترطيب الذي تحتاجه. استعملي الكريم حين يكون وجهك لا يزال رطبا لحبس الرطوبة في الداخل.

- تجنبي الاستحمام بمياه ساخنة جدا، وبردي المياه قبل الخروج من الحمام. فبشرتك تحتفظ برطوبة أكبر بهذه الطريقة ولن تتعرض بذلك لصدمة تغير درجات الحرارة كثيرا حين تخرجين. افركي جسمك بلوشن الجسم على الذراعين والساقين والقدمين، خاصة على الكوعين والركبتين.

- استخدمي كريم محيط العينين في المساء أيضاً لمكافحة الجفاف في هذه المنطقة الحساسة. وستلاحظين على الأرجح أن الخطوط الرقيقة والتجاعيد قد خفت. احصلي على ساعات نوم كافية للحفاظ على جمالك ولتخفيف التوتر.

• تقشير طبيعي لجسمكِ:

اعتني بيديك كما تعتنين بوجهك لكي تبدوا ناعمتين وشابتين لسنوات عديدة. وإذا كانت اليدان والقدمان والكوعان جافة، سيعيدها هذا المقشر المنزلي للجسم إلى طبيعتها: امزجي نصف كوب من ملح ابسوم وملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الكانولا وبضع قطرات من عصير الليمون أو الجريب فروت أو البرتقال. ضعيه على المناطق الجافة من الجلد وافركي بلطف بحركات دائرية ثم اشطفيه.

• ترطيب مكثّف لشفاهكِ:

- تعاني الكثير من النساء من تشقق الشفاه في أشهر الشتاء. تجنبي لعق شفتيك واستخدمي أحمر شفاه مرطب في النهار، وضعي مرطب الشفاه قبل النوم. إذا كنت مراهقة، هناك الكثير من منتجات الشفاه في السوق لفئتك العمرية.

- لإزالة الجلد الجاف غير المرغوب به عن الشفاه، يمكنك تقشير الشفاه بفرشاة أسنانك حين تنظفين أسنانك. أضيفي بعد ذلك القليل من الفازلين لحمايتها.

• نصائح للعناية بشعركِ:

ليست بشرتك فقط هي التي تعاني الجفاف مع قدوم الشتاء، بل أيضا شعرك. اعتني بشكل خاص باحتياجات شعرك واستخدمي له ملطفا عميقا إذا لاحظت أنه بدأ بالجفاف. لا تغسليه أكثر من مرتين في الأسبوع، ولكن من المهم غسله للتخلص من منتجات تصفيف الشعر التي تثقل الشعر. لعلاج سريع، طبقي القليل الملطف دون شطفه لإضافة المزيد من الرطوبة والبريق على الشعر.