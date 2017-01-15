أزياء "ديزل بلاك غولد" الجديدة تجمع بين النينجا والروك

قدم اندرياس ميلبوستد، مصمم دار أزياء "ديزل بلاك غولد" مجموعته الرجالية للخريف والشتاء القادمين، وهي مستوحاة مما يرتديه مقاتلو "النينجا" اليابانيون، فجسد ذلك في قطع حيكت من الجينز والنايلون والجلد وأخرى عكست ثقافة اليابان بتطاريزها ورموزها التي بدت أنيقة على قطع المجموعة الشبابية.

كما تميزت المجموعة بأحزمتها وأحذيتها التي كانت طويلة تعكس روح "الروك"، وتناسب هاوي ركوب الدراجات النارية الضخمة.

وشاركت فتيات في عرض المجموعة لهذا الموسم إذ شوهدن يرتدين قطعا بدت وكأنها "مريول مطبخ" نُسِّق مع قطع بدت معدنية المظهر.

وحضر عرض الأزياء الذي تم في ميلانو الكثير من المشاهير، أبرزهم صاحب دار ديزيل رونزو روسو والممثل باولو ستيلا وايفا روكوبونو.