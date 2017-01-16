مفاجأة عرض أزياء فيليب بلين في ميلانو

ضمن فعاليات أسبوع الموضة الرجالي في ميلانو قدمت دار فيليب بلين مجموعتها للخريف والشتاء المقبلين، مجموعة رياضية بامتياز، إذ يرى مصممها أن الرياضة أصبحت اليوم أسلوب حياة وتتطلب انضباطاً وقوة إرادة ومظهرا أنيقا، فالنادي الرياضي مكان يشاهد فيه الشباب وعليهم أن يكونوا أنيقين، حسب رأي المصمم.

تحولت منصة عرض الأزياء إلى مضمار سباق، إذ قدم العارضون الملاكمون والمهووسين بالتمارين الرياضية قطع مجموعة موسم خريف/شتاء 2017، فيما قدّم عدّاؤو الباركور، بمن فيهم بطل العالم ريان دويل، عروضاً تنمّ عن جرأة وشجاعة، كما شاركت عارضات إناث في تقديم المجموعة الجديدة للملابس

الرياضية الرجالية والنسائية

مجموعة "بلين سبورت" الحديثة تعتمد على الأسلوب العفوي الذي يُعرف بـ"أسلوب الشوارع"، إذ عرضت كنزات وجيليهات منتفخة، وجاكيتات، وقمصاناً مزودة بقلنسوات، وسراويل ضيقة وحقائب ظهر وأحذية رياضية، اتسمت بتزاوج متقن بين التكنولوجيا المتطورة من جهة، والمواد الذكية الفاخرة من جهة أخرى.

وانطلاقاً من شعار العلامة القائم على فكرة أن الناحية العملية تحتلّ الصدارة ويليها التصميم، شملت الابتكارات جيوب أكمام لحفظ الهواتف الجوالة وأحذيةً خفيفة الوزن ومبتكرة، وأقمشة مقاومة للتعرق.

حضر عرض بلين سبورت العديد من المشاهير، أبرزهم باريس هيلتون