هؤلاء هم أمراء "دولتشي آند غابانا" الجُدد

أمراء "دولتشي آند غابانا" Dolce&Gabbana الجدد يحظون بشهرة عالمية وملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد قدّموا مؤخراً 112 إطلالة تألّف منها عرض أزياء الدار لخريف وشتاء 2017 الذي أقيم في معلم "الميتروبول" الشهير ضمن فعاليات أسبوع ميلانو لعرض الأزياء الرجالية.

وقد حرصت الدار الإيطالية الفاخرة على جمع عدد من المؤثرين الشباب من جميع النواحي الحياتية ليقدّموا عرض أزيائها مطلقةً عليهم اسم "جيل الألفية الخاص بدولتشي آند غابانا"، واختارت لهم هاشتاغ #DGMillennials. ومن بين أبرز النجوم الذين استعانت بهم في هذا المجال: رائد الأعمال كاميرون دالاس، الذي ظهر للمرة الأولى على ممشى عرض الأزياء، مفتتحاً العرض ببدلة رسميّة سوداء. وقد تبعه سرب من نجوم شبكات التواصل الاجتماعي وبعض نجماتها نذكر منهم: براندون توماس، رافيرتي لاو، لوكا سبات، بريسلي جربر، صوفيا ريتشي، صوفيا ستالون، وصونيا بن أمار.

برع المصصمان دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا في ترجمة فكرة "الأمراء الجدد" من خلال مجموعة من الأزياء الشبابية الفاخرة، منها البدلات الرسمية التي رافقتها ربطات عنق، وكنزات "الجاكارد" التي تزيّنت برسمات وطبعات مستوحاة من عالم الأمراء، فيما ظهرت التيجان كأكسسوار على رؤوس العارضين حيناً ومرسومة أو مطبوعة على الأزياء حيناً آخر. أما الحضور النسائي في هذا العرض فسجّل مكانةً له رغم كونه خجولاً، واقتصر على مرور محدود لبضع عارضات ارتدين معاطف سميكة فوق أثواب سوداء رقيقة مستوحاة من عالم"اللانجري".

من التصاميم التي لفتتنا في هذه المجموعة جاكيتات Bomber Jacket التي ظهرت بطراز "الكاجوال" في جانب منها وبطراز رسمي في الجانب الآخر. كما لفتنا ظهور رسمة القطّة على شكل طبعة زيّنت البدلات الرسميّة حيناً والكنزات الصوفية حيناً آخر. ومن القطع المميّزة في هذه المجموعة الجاكيتات ذات الطبعات الحيوانية التي ترافقها قبعات على شكل رأس فهد أو نمر أو دبّ قطبيّ. كما تزيّنت بعض الإطلالات بطبعات الثعالب والحيوانات المفترسة، وزيّن ثنائي Dolce&Gabbana بعض الإطلالات برسومات تجسّد صورهما وهما يعتمران تيجان ذهبيّة.

رجل Dolce&Gabbana سيكون في الخريف المقبل أميراً عصرياً بامتياز، أما إماراته فلن تكون محدودة بمكان أو زمان بل ستمتد على وسع وسائل التواصل الاجتماعي وملايين المتابعين الذين سينضمون إليها يوماً بعد يوم. تعرّفوا فيما يلي على بعض أجمل إطلالات مجموعة Dolce&Gabbana الرجالية لخريف وشتاء 2017.