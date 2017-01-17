البدلة الرجالية تظهر بحلّة جديدة مع "فيرساتشي"

هي المرة الأولى التي تقدّم فيها دوناتيللا فيرساتشي هذا العدد الكبير من البدلات الرجالية في أحد عروضها، ولكنها بدلات أتت بقصّات عصريّة مبتكرة وتناسقت بامتياز مع معاطف وجاكيتات "كاجوال" أضفت عليها لمسات بعيدة عن الرسمية ولكنها لا تفتقر إلى الأناقة.

تضمّنت مجموعة Versace لخريف وشتاء 2017، التي تم تقديمها مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية، حوالي 40 إطلالة تخاطب الرجل العصري الذي يبحث دائماً عن التجدد في مختلف تفاصيل حياته بشكل عام، وفي أزيائه بشكل خاص.

معاطف Versace التي تكرّر ظهورها في هذه المجموعة حافظت على قصّاتها الكلاسيكية ولكن سعت إلى التميّز عبر النقشات والخامات التي استعملت في تنفيذها. أما البدلات فغلب عليها اللون الرمادي الداكن الذي دخلت عليه لمسات بتدرجات البرغندي، أو البترولي، أو البيج.

انقسم العرض إلى قسمين كبيرين، وقد غلب اللون الرمادي بتدرجاته المختلفة على القسم الأول منه واللون الأسود على القسم الثاني منه. كما تألّق الأحمر الصارخ في مجموعة من الإطلالات الرياضية المبتكرة فرأيناه يلوّن بنطلونا أو جاكيت مصنوعين من الجلد الطبيعي، كما رأيناه يصبغ بعض الإطلالات بالكامل أو يضيف بعض اللمسات المشرقة على البدلات ذات الألوان الحيادية.

طبعة المربعات حضرت في أكثر من إطلالة تضمّنتها هذه المجموعة، وتلوّنت بالأبيض والأسود أو الأحمر والأسود. ولم يقتصر اعتمادها على القمصان فقط بل ظهرت أيضاً على الجاكيتات والمعاطف وحتى القبّعات.

الأكسسوارات التي كمّلت إطلالة رجل Versace جاءت متنوّعة، وقد لفتنا منها الحقائب الجلديّة الكبيرة منها والصغيرة، بالإضافة إلى القفازات والنظارات الشمسيّة. أما الأحذية فتميّزت بطابعها الرياضي حتى عند اعتمادها مع البدلات. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.