رسائل إيجابية تحملها أزياء وأكسسوارات "فندي"

يبدو أن دار Fendi الإيطالية الفاخرة تنظر إلى موسم الخريف المقبل بمنظار وردي. هذا ما تؤكده العبارات التي زيّنت أزياءها الرجالية لخريف وشتاء 2017 التي تم تقديمها مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية.

العديد من إطلالات هذه المجموعة تزيّنت بعبارات تحمل رسائل إيجابية منها: Hope أي الأمل، Love أي الحب، Try أي حاول، Fantastic أي رائع، Yes أي نعم، Thinkأي فكّر، Trustأي الثقة...هذه العبارات زيّنت بحروف كبيرة القبّعات، والجاكيتات، والكنزات، والقفازات، والحقائب...كما ظهرت عبارات Fendi مطبوعة بكل فخر على الأزياء والأكسسوارات.

افتُتح العرض بمجموعة من الإطلالات دخلت عليها الطبعات الحيوانية لتزيّن المعاطف، والجاكيتات، والحقائب المصنوعة من الفرو. كما تكرّر ظهور اللون الزهري متخذاً شكل بنطلونات، وقمصان وكنزات رغم كون المجموعة شتوية وكون هذا اللون أنثويا بامتياز ونادراً ما يعتمده الرجال في إطلالاتهم.

52 إطلالة فاخرة تضمّنتها مجموعة Fendi لخريف وشتاء 2017، وقد أقرّت سيلفيا فنتوريني فندي أنها استوحت أفكارها من الأزياء الرياضية التي كانت رائجة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وهي وجدت مصادر للوحي أيضاً في الاستراتيجيات الإيجابية التي كان يعتمدها الكاتب البريطاني الشهير إرنيست همنغواي. وقالت فندي في هذا المجال: "أريد أن أكون إيجابية وأحتاج لذلك، فهذا العبارات البسيطة والعالمية كعبارة "حب"، "استمع"، "حاول"...هي أشبه بقواعد عالمية علينا تبنّيها في حياتنا".

الفرو شكّل كالعادة لدى دار Fendi عنصراً أساسياً في هذه المجموعة، حيث تحوّل إلى معاطف مبتكرة، أو استعمل لتزيين ياقات وأكمام الجاكيتات، أو حتى تحوّل إلى حقيبة رجالية كبيرة وغطّى بعض الأحذية التي تزيّنت أيضاً بالأحرف الكبيرة للوغو العلامة.

رجل Fendi بدا هذه المرة في منتهى الإيجابية في إطلالته، فعسى أن تنتقل هذه الإيجابية إلى رؤية وأسلوب حياة الرجال الذين سيرتدون هذه الأزياء في الوسم المقبل.