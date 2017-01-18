هذا ما قدّمته "كارتييه" في معرض SIHH للعام 2017

ساعة استثنائية قدّمتها دار Cartier في الصالون العالمي للساعات الفاخرة للعام 2017 الذي تُقام فعالياته حالياً في مدينة جنيف السويسرية. إنها ساعة Panthere de Cartier التي تميّزت بتصميم كلاسيكي عصريّ ومبتكر مستوحى من أناقة النمر، هذا الحيوان الأيقوني الذي يجسّد بامتياز رؤية دار Cartier في مجال الساعات والمجوهرات الفاخرة.

تصميم هذه الساعة مستوحى من نقشة جلد النمر، وقد جاء ترصيعها بالماس ليزيد من فخامتها. وتتوفر ساعة Panthere de Cartier بحجمين: صغير وكبير، وهي تأتي بتصاميم مصنوعة من الذهب الوردي، والذهب الأبيض أو الستيل كما يتميّز أحد إصداراتها بكونه محدوداً ومرقّماً ويتميز بمينائه المرقّط على شكل جلد النمر.

كما قدّمت دار Cartier في معرض SIHH إصدارين جديدين من مجموعة Drive de Cartier الرجالية التي حقّقت نجاحاً عالمياً: الأول يعود لساعة Drive de Cartier Ultra Thin التي تتميّز برقتها الشديدة وهي تتوفر بإصدار محدود يقتصر على 200 ساعة فقط، أما الثاني فيعود لساعة Drive de Cartier Moon Phase التي تحمل على مينائها إطاراً صغيراً يظهر حركة القمر.