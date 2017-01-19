أزياء "الثمانينات" تهيمن على أسبوع برلين للموضة

ألهمت الملابس الأنيقة والفاخرة وأزياء ثمانينات القرن الماضي التصميمات التي هيمنت على عروض الأزياء في أسبوع برلين للموضة برعاية مرسيدس بنز حيث عرضت مجموعة كبيرة من التصميمات المبتكرة للملابس النسائية الشتوية.

وقد لا يكون أسبوع برلين للموضة الذي يمتد من الثلاثاء إلى الجمعة في أهمية أسابيع عروض الأزياء في ميلانو وباريس ولندن ونيويورك لكنه اجتذب العديد من المصممين بسبب تنوع علاماته التجارية.

وفي مساء الثلاثاء أطلقت كارين فيت المديرة الفنية لبيت أزياء "مارك كين" تصميمات منها سترات مستوحاة من الملابس الرياضية وسراويل مطبوعة وتنورات قصيرة منتفخة ترتدى أحيانا مع جوارب صوفية طويلة. واشتملت التصميمات كذلك على نقوش مستوحاة من جلود الحيوانات.

واستلهمت المصممة الاسترالية لينا هوشيك تصميمات مجموعتها التي أطلقت عليها اسم "دول هاوس" (بيت العرائس) من قميص قطني كانت الدتها ترتديه. وتميزت المجموعة بالألوان الفاتحة والسترات والفساتين والتنورات اللامعة والتصميمات التي تدخل فيها شخصيات كارتونية.

وقالت هوشيك: "نادرا ما يحدث أن تلهمني قطعة واحدة من الملابس بمجموعة كاملة وهذه المرة كانت هذه القطعة قميصا قطنيا كانت أمي ترتديه في الثمانينات".

وأضافت: "كانت ترتديه وهي حبلى بي. وهذا القميص هو أفضل قطعة ملابس بالنسبة لي على الإطلاق. كان لونه فيروزي مع أزرق فاتح ووردي وهي ألوان حلوى الأطفال وهي موضة الثمانينات".

وقدمت دوروثي شوماخر مجموعة غنية من تصميمات الفساتين ذات الأكمام الطويلة المزمومة بحزام عند الوسط. واشتملت ألوانها على تكوينات من الأبيض والأسود بالإضافة إلى البرتقالي الدافئ والأخضر.