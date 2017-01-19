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أزياء "الثمانينات" تهيمن على أسبوع برلين للموضة

المصدر: برلين - رويترز
من عرض المصممة Esther Perbandt
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ألهمت الملابس الأنيقة والفاخرة وأزياء ثمانينات القرن الماضي التصميمات التي هيمنت على عروض الأزياء في أسبوع برلين للموضة برعاية مرسيدس بنز حيث عرضت مجموعة كبيرة من التصميمات المبتكرة للملابس النسائية الشتوية.

وقد لا يكون أسبوع برلين للموضة الذي يمتد من الثلاثاء إلى الجمعة في أهمية أسابيع عروض الأزياء في ميلانو وباريس ولندن ونيويورك لكنه اجتذب العديد من المصممين بسبب تنوع علاماته التجارية.

Esther Perbandt Esther Perbandt
Esther Perbandt Esther Perbandt
Esther Perbandt Esther Perbandt
Esther Perbandt Esther Perbandt
Esther Perbandt Esther Perbandt

وفي مساء الثلاثاء أطلقت كارين فيت المديرة الفنية لبيت أزياء "مارك كين" تصميمات منها سترات مستوحاة من الملابس الرياضية وسراويل مطبوعة وتنورات قصيرة منتفخة ترتدى أحيانا مع جوارب صوفية طويلة. واشتملت التصميمات كذلك على نقوش مستوحاة من جلود الحيوانات.

مارك كين مارك كين
مارك كين مارك كين
مارك كين مارك كين

واستلهمت المصممة الاسترالية لينا هوشيك تصميمات مجموعتها التي أطلقت عليها اسم "دول هاوس" (بيت العرائس) من قميص قطني كانت الدتها ترتديه. وتميزت المجموعة بالألوان الفاتحة والسترات والفساتين والتنورات اللامعة والتصميمات التي تدخل فيها شخصيات كارتونية.

وقالت هوشيك: "نادرا ما يحدث أن تلهمني قطعة واحدة من الملابس بمجموعة كاملة وهذه المرة كانت هذه القطعة قميصا قطنيا كانت أمي ترتديه في الثمانينات".

وأضافت: "كانت ترتديه وهي حبلى بي. وهذا القميص هو أفضل قطعة ملابس بالنسبة لي على الإطلاق. كان لونه فيروزي مع أزرق فاتح ووردي وهي ألوان حلوى الأطفال وهي موضة الثمانينات".

لينا هوشيك لينا هوشيك
لينا هوشيك لينا هوشيك
لينا هوشيك لينا هوشيك

وقدمت دوروثي شوماخر مجموعة غنية من تصميمات الفساتين ذات الأكمام الطويلة المزمومة بحزام عند الوسط. واشتملت ألوانها على تكوينات من الأبيض والأسود بالإضافة إلى البرتقالي الدافئ والأخضر.

دوروثي شوماخر دوروثي شوماخر
دوروثي شوماخر دوروثي شوماخر
دوروثي شوماخر دوروثي شوماخر
Lana Mueller Lana Mueller
Lana Mueller Lana Mueller
Lana Mueller Lana Mueller
Lana Mueller Lana Mueller

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