أزياء فالنتينو الرجالية تمزج بين الكلاسيكية والـ"بانك"

ضمن فعاليات أسبوع الموضة الرجالية في باريس، قدمت دار "فالنتينو" مجموعتها للخريف والشتاء المقبلين.. مجموعة أراد مصممها أن تعكس شخصية رجل الموسم القادم من خلال ما يرتديه.

وعبّر المصمم بيير باولو بيوتشولي عن هذه الفكرة، بقطع بدت كلاسيكية أحيانا، إلا أنه إذا تم التعمق والنظر بطريقة حياكتها، تبرز الدقة في التفاصيل والحرفية في تصاميمها، "تماما كما النظر إلى لوحة الفنان الإيرلندي فرانسيس باكون ويذ اغليتش"، كما يقول بيوتشولي.

واستخدم بيوتشولي أقمشة عدة لحياكة مجموعته الخريفية الشتوية، أبرزها الجلد والصوف والأقمشة المنقوشة، أما قطع العرض فبدت مزيجا بين شبابية المظهر والكلاسيكية، فشوهدت ربطات عنق صغيرة الحجم وأحذية رياضية في نفس الوقت، ما يفسر عدم التوازن في أحجام طلات العارضين الذي كان مقصودا للموسم الجديد. كما برزت على بعض القطع شعارات مغني الـ"بانك" جيمي ريد، ما يفسر وجود ألوان زاهية وطبعات زاهية على بعض الملابس.

رافقت القبعات الشبابية والمعاطف الطويلة والسترات الجلدية اللامعة مجموعة فالنتينو. وأراد المصمم عدم التنسيق بين الألوان في بعض القطع للتذكير بما كان يرتديه الرجال في سبعينيات القرن الماضي، أي جيل الـ"بانك".

واستطاع الإيطالي ببير باولو بيتشولي، مصمم دار أزياء فالنتينو، أن يقدم وبإتقان عرض مجموعة شبابية عفوية المظهر بعيدة عن قواعد دور الأزياء خصوصا في القصات.