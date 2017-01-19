الغابات اليابانية تطغى على أزياء "ايسي مياكي" الرجالية

في إحدى الحدائق النباتية في باريس، قدمت دار "ايسي مياكي" مجموعتها لخريف وشتاء 2018، مجموعة مستوحاة من الغابات اليابانية والكورية ما فسر اختيار هذا المكان لعرض المجموعة.

اختار المصمم أقمشة سهلة الارتداء ولا تحتاج غالبا إلى الكي، كالنايلون والبوليستر والقطن الصناعي، بالإضافة إلى الجلد الذي رافق بعض قطع المجموعة.

أما الألوان فأتت مستوحاة من عناصر الغابة الخريفية إذ شوهد الأسود والرمادي والأصفر والبرتقالي، الذي نجده بكثرة في الغابات اليابانبة.

أما الأكسسوارات فجُسدت في الحقائب الرجالية اليدوية والنظارات الشمسية الملونة التي أصبحت رائجة بين الجيل الشبابي في كوريا الجنوبية واليابان.