المخمل هو قماش "أرماني" المفضّل للخريف المقبل

اختتم المصمم جيورجيو أرماني أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية بتقديم مجموعته الخاصة بخريف وشتاء 2017 التي تضمّنت أكثر من 90 إطلالة رجّالية تخلّلتها بعض الإطلالات النسائية المختارة من مجموعة Giorgio Armani لما قبل خريف 2017.

شكّل المخمل "القماش-النجم" في هذه المجموعة، إذ تمّ استعماله بكثافة في العديد من الإطلالات مزيّناً البدلات والمعاطف والجاكيتات والبنطلونات وحتى الأوشحة والأحذية. أما الألوان التي طغت على الإطلالات فجأت محدودة جداً واقتصرت على ثلاثة هي: الرمادي والكحلي والأسود. وقد دخلت عليها بعض اللمسات من البرغندي والزيتي والبني.

افتُتح العرض بمجموعة من البدلات رافقتها ربطات عنق داكنة اللون، تلاها ظهور الوشاح المبتكر الذي تكرّر استعماله في هذه المجموعة، وهو يلتفّ حول العنق ويتزوّد بكمّين يشبهان إلى حدّ بعيد كميّ الكنزة الصوفيّة.

اعتمد رجل Armani على البنطلونات الكلاسيكية الواسعة في إطلالته للخريف المقبل، وقد ترافق مع جاكيتات "بلايزر" أو جاكيتات تميّزت بياقاتها المرتفعة وتزيّنت بمجموعة من الأزرار الكبيرة. كما اعتمد على المعطف العصري والجاكيتات الطويلة ذات الطابع "الكاجوال" في بعض الإطلالات.

الجلد الطبيعي من الخامات التي استعملت في بعض تصاميم الجاكيتات الشتوية والمعاطف، أما الفرو فقد أضفى لمساته الفاخرة على الجاكيتات والأوشحة. وقد لفتتنا الاستعانة بأنواع من الفرو ذات الوبر الطويل التي يندر استعمالها عادةً في المجموعات الرجالية. أما الأكسسوارات التي تمّ اعتمادها مع الأزياء الرجالية، فلفتنا منها الأحذية الداكنة اللون، الحقائب الجلديّة الفاخرة والنظارات الشمسيّة العصريّة. تعرّفوا على مجموعة Giorgio Armani الرجالية لخريف وشتاء 2017 فيما يلي.