هكذا احتفلت ساعة "ألتيبلانو" بعيدها الـ60

منذ 60 عاماً أطلقت دار Piaget للساعات السويسرية الفاخرة ساعة Altiplano التي غيرت مسار تاريخ صناعة الساعات في العالم عبر تقديم أول تصاميم من الساعات الفائقة الرقة.

وقد خصصت هذه الدار العام 2017 للاحتفال بالعيد الستين لساعة Altiplano الأيقونية من خلال هاشتاغ #Altiplano60 وإصدارات جديدة تنضم إلى هذه المجموعة.

تم تقديم هذه الإصدارات الجديدة مؤخراً ضمن فعاليات الصالون العالمي للساعات الفاخرة SIHH2017 في مدينة جنيف السويسرية وبحضور سفير Altiplano النجم الهوليوودي ريان رينولدز الذي يجسد بامتياز الطابع الكلاسيكي العصري لهذه الساعة.

انقسمت المجموعة الجديدة من ساعة Altiplano إلى 3 فئات تُظهر براعة دار Piaget في التصميم ومهارتها في تنفيذ تصاميمها بدقة وحرفية عالية.

الفئة الأولى حافظت على الطابع الكلاسيكي الأنيق لساعة Altiplano، أما الفئة الثانية فتميزت بلمسات من الابتكار والإشراق مع ألوان الوردي، والأزرق، والرمادي، والأخضر، فيما اعتمدت الفئة الثالثة على الطابع المترف مع إصدارين تزينا بأناقة اللون الفيروزي وفخامة الأوبال الأبيض.

ندعوكم للتعرف عليها فيما يلي.