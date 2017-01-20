بالفيديو.. أقلام تلوين خاصة بالشفاه من "شانيل"

أقلام التلوين لم تعُد لتزيين الأوراق البيضاء فقط، فقد ابتكرت Chanel أقلام تلوين خاصة بالشفاه أطلقت عليها اسم Le Rouge Crayon De Couleur. ميزتها أنها أقلام قابلة للسحب تعيد تحديد قواعد ماكياج الشفاه وتشجع كل امرأة على أن تتبع حدسها وتتجرأ على ابتكار أسلوبها الخاص بحرية أكبر ومرح أكثر.

بفضل طابعه المرح وسهولة حمله في حقيبة اليد، يكشف قلم تلوين الشفاه هذا عن قواعد جديدة لتزيين الابتسامة. اختاري ما يناسبكِ من ألوانه الحادة العابقة بالحيوية، وصيغته الدقيقة السهلة الذوبان، وملمسه الساتيني الذي يبقى مثالياً لأربعة ساعات متتالية.

تركيبته اللينة والناعمة تنساب بذكاء على شفتيك وتتوحد معها، وهو بأناقته وجهوزيته الدائمة للاستخدام ينزلق في أصغر حقيبة يد. وبلمسة واحدة فقط يكشف لك عن جمال اللون الذي يخفيه.

يتوفر قلم تلوين الشفاه Le Rouge Crayon De Couleur من Chanel بـ12 لوناً حاداً بملمس ساتيني.

تعرفي عليها معنا واختاري منها ما يناسب ذوقك ومزاجك.