دار Cerutti تحتفل بعيدها الخمسين في باريس

ضمن فعاليات أسبوع الموضة الباريسي، قدم جايسون باسماجين مصمم دار Cerutti مجموعته للخريف والشتاء المقبلين، مجموعة أراد المصمم الغوص في أرشيف دار "تشيروتي" والبحث عما كان يستوحي مؤسس الدار اي نينو تشروتي من مجموعات خصوصاً أن الدار تحتفل بعيدها الخمسين هذا العام.

استخدمت أقمشة عدة احيكت خصوصا لدار "تشروتي" لحياكة مجموعة خريف شتاء 2018 كالجينز المغسول والجاكار النادر والشيفرون الذي شوهد في المعاطف. أما قطع المجموعة فترواحت بين السروايل الفضافضة أحياناً والسترات الضيقة ذات اللونين الأبيض والأسود إضافة إلى البزات الجلدية والبدالات الرسمية الغامقة اللون التي تضفي منظراً جميلاً كلاسيكياً على من يرتديها.

أما الإكسسوارات فتراوحت بين الحقائب بأحجامها المختلفة والقبعات والقفزات الشتوية والأوشحة الشبابية.