عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ستايل

5 ساعات جديدة من "مون بلان" للرجل العصري

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
رابط مختصر

أطلقت دار "مون بلان" Montblanc الألمانية الفاخرة 5 تصاميم جديدة من ساعاتها الرجالية في إطار فعاليات الصالون العالمي للساعات الفاخرة SIHH2017 الذي يقام حالياً في مدينة جنيف السويسرية. وتندرج هذه الساعات ضمن مجموعة TimeWalker Collection التي تتميّز بأسلوبها الرياضي الأنيق الذي يلبّي متطلّبات الرجل العصري في مراحل حياته اليومية.

Monblanc TimeWalker Chronograph Automatic Monblanc TimeWalker Chronograph Automatic

اللون الأسود غلب على كافة تصاميم هذه المجموعة، وقد تناسق بامتياز مع أناقة الستيل واللمسات الحمراء التي ظهرت على العقارب لإضفاء مزيد من الحيوية على إطلالة هذه الساعات.

Montblanc TimeWalker Chronograph UTC Montblanc TimeWalker Chronograph UTC

أجواء رياضة سباق السيارات تميّز الطابع العام لهذه الساعات التي رافقتها أساور من المطاط أو الجلد الطبيعي. أما الساعة التي لفتتنا منها فهي ساعة Montblanc TimeWalker Chronograph Rally Timer Counter Limited Edition 100 التي تم تصميمها بإصدار محدود من مئة ساعة فقط والتي تتحوّل إلى ساعة جيب أنيقة.

Montblanc TimeWalker Chronograph Rally Timer Counter Limited Edition 100 Montblanc TimeWalker Chronograph Rally Timer Counter Limited Edition 100

أكثر هذه الساعات الرياضية كلاسيكية هي ساعة Montblanc TimeWalker Automatic Date أما أكثرها ابتكاراً فهي ساعة Montblanc TimeWalker Chronograph 1000 Limited Edition18. تعرّفوا عليها فيما يلي.

Montblanc TimeWalker Automatic Date Montblanc TimeWalker Automatic Date
Montblanc TimeWalker Chronograph 1000 Limited Edition 18 Montblanc TimeWalker Chronograph 1000 Limited Edition 18

كلمات دالّة

#موضة, #جمال, #أناقة, #أكسسوار, #اكسسوارات, #مون بلان, #ساعة, #ساعات, #montblanc

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر