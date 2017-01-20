5 ساعات جديدة من "مون بلان" للرجل العصري

أطلقت دار "مون بلان" Montblanc الألمانية الفاخرة 5 تصاميم جديدة من ساعاتها الرجالية في إطار فعاليات الصالون العالمي للساعات الفاخرة SIHH2017 الذي يقام حالياً في مدينة جنيف السويسرية. وتندرج هذه الساعات ضمن مجموعة TimeWalker Collection التي تتميّز بأسلوبها الرياضي الأنيق الذي يلبّي متطلّبات الرجل العصري في مراحل حياته اليومية.

اللون الأسود غلب على كافة تصاميم هذه المجموعة، وقد تناسق بامتياز مع أناقة الستيل واللمسات الحمراء التي ظهرت على العقارب لإضفاء مزيد من الحيوية على إطلالة هذه الساعات.

أجواء رياضة سباق السيارات تميّز الطابع العام لهذه الساعات التي رافقتها أساور من المطاط أو الجلد الطبيعي. أما الساعة التي لفتتنا منها فهي ساعة Montblanc TimeWalker Chronograph Rally Timer Counter Limited Edition 100 التي تم تصميمها بإصدار محدود من مئة ساعة فقط والتي تتحوّل إلى ساعة جيب أنيقة.

أكثر هذه الساعات الرياضية كلاسيكية هي ساعة Montblanc TimeWalker Automatic Date أما أكثرها ابتكاراً فهي ساعة Montblanc TimeWalker Chronograph 1000 Limited Edition18. تعرّفوا عليها فيما يلي.