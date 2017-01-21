أزياء "برلوتي" الرجالية الجديدة مستوحاة من عالم السفر

في أحد أجنحة القصر الكبير أو "لو غران باليه"، قدم مصمم الأزياء هايدر اكيرمان مجموعته الأولى لدار "بيرلوتي"، والتي استوحاها من عالم السفر الترحال، لكن بنظرة جديدة تجعل من الرجل نجماً يُبهر من يلتقيه، إذ يرى مصمم المجموعة أن الأزياء، وخصوصا الرجالية منها، تتطور مع مرور الزمن.

شوهدت في هذه المجموعة سراويل بدت قديمة إلا أنها حديثة الملمس إذ استخدم المصمم طريقة إعادة غسل القطع أو washed pieces. وقد استخدمت أقمشة الكشمير والجوخ والجلدُ والساتان في قطع المجموعة.

كما استوحى اكيرمان بعض قطع المجموعة الشتوية من لوحات الفنان الأيرلندي فرانسيس باكون، وذلك عبر تنسيق ألوان غير متجانسة كالأزرق والزهري والعنّابي. أما الألوان التي ضغطت على المجموعة فهي البني والأسود والزهري والبنفسجي والأحمر، إضافةً إلى الأصفر الغامق الذي عُرِفت به دار برلوتي.

وقد شاركت بعض العارضات في تقديم المجموعة الرجالية. يذكر أن عدداً من نجوم السينما والغناء العالميين حضروا عرض برلوتي، أبرزهم المغني العالمي Usher .