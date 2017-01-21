4 نصائح تجعل عينيك أكثر اتساعاً

إن إبراز جمال نظرة العين ليس بالأمر المعقد، إذ يمكنك جعل نظرتكِ رائعة، وعينيكِ أكثر اتساعاً باتباع نصائح الماكياج البسيطة هذه:

1 - ارسمي الحاجبين:

الحاجبان المرسومان جيداً يساعدان على توسيع نظرة العين. ولتحسين خط الحواجب، استخدمي قلم حواجب أفتح بدرجة واحدة من لون شعر الحواجب. ارسمي بضربات خفيفة وصغيرة عبر الحاجب، مع الإمساك بالقلم بصورة أفقية لكيلا ترسمي خطوطا غامقة على خط الحاجب. وإذا كان خط الحاجب لديك قصيرا جداً، مدي الخط بشكل خفيف عن طريق إضافة بعض الضربات بالقلم عند طرفه الخارجي.

2 - مدي العين:

عند رسم الخط بالقلم بصورة صحيحة ستحصلين على عينين واسعتين. استخدمي قلم كحل دهنياً وارسمي خطاً عند جذور الرموش العليا. ولكي توسعي نظرة العين وتمدي عينيك، لا تترددي في رسم الخط إلى ما بعد الرموش الأخيرة مع سحبه بقدر ملمتر أو اثنين نحو الأعلى لرفع العين قليلا. وإذا رغبت أن يكون الماكياج خفيفا، موهي الخط بواسطة فرشاة على الجفون المتحركة.

3 - استفيدي من التناقضات:

ألوان الظلال القاتمة على العين العادية أو الصغيرة تقلص نظرة العين. ولموازنة هذا التأثير، يكفي إضافة خط بقلم وردي أو بيج ذهبي داخل العين لتوسيعها. ولكن تجنبي اللون الأبيض الذي يبدو اصطناعيا للغاية.

4 - حدّدي الحجم المثالي:

للماسكارا التي تعطي الرموش الحجم مفعول عجيب في توسيع العين. لا تترددي في إضافة بضع طبقات من الماسكارا للحصول على نتيجة بارزة. ابدئي دائما من الزاوية الداخلية للرموش مع لف فرشاة الماسكارا على نفسها مثل عاقصة الرموش، ثم مرري الفرشاة مرة أخرى مع الضغط على الرموش من القاعدة لسحبها إلى أقصى حد. ركزي بصورة خاصة على الرموش في الزاوية الخارجية للعين لتحصلي على نظرة جذابة.