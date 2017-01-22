موسيقى الـ"الكترو" في عرض أزياء ديور الرجالي

في إحدى صالات القصر الباريسي الكبير "لا غراند باليه دي باري"، قدم كريس فان اش مصممُ ديور هوم للأزياء الرجالية مجموعته للخريف والشتاء القادمين.

مجموعة مستوحاة منReve party أو مظاهرات موسيقى الـ"الكترو" حول العالم، فجسد ذلك في قطع بدت تناسب الشباب المراهق الذي يبحث عن مظهر فيما يرتدي وفي نفس الوقت يعكس شخصيته التي تكون ثائرة في أغلب الأوقات.

سراويل ضيقة وقفازات شبابية شاركت مجموعة هذا الموسم لتذكر بما حاك كريستيان ديور مؤسس دار الأزياء هذه، كما واكبت ألوان عدة قطع المجموعة الخريفية الشتوية أبرزها الأسود اللامع الذي يذكر بحقبة الـNew Wave.

وكذلك البرتقالي والأحمر والتركواز والرمادي الذي شوهد في الأقمشة المخططة، إذ أراد المصمم فان اش أن يعيد النظر في ماضي ديور هو ما يمنح قوة وجرأة لشباب اليوم بارتداء قطع جديدة تعكس شخصيتهم، حسب رأي المصمم.

حقائب جلدية ونظارات شمسية وقفازات وأحذية جلدية عالية رافقت بعض قطع المجموعة، أما المعاطف فطبع عليها رسومات أحياناً، كما شوهدت سترات مصنوعة من الفرو تناسب شتاء بارداً كما هي الحال هذه الأيام في العاصمة الفرنسية.