"الروك اند شيك" في مجموعة هيرمس الرجالية

في إحدى صالات العروض الباريسية Salle Pleyel قدمت فاليري نيشانيون مصممة مجموعات هيرمس الرجالية مجموعتها للخريف والشتاء القادمين، وأطلقت اسم "الروك اند شيك" على المجموعة، إذ قامت المصممة بالتحديث في أحجام وقصات القطع الرجالية للموسم القادم، وكذلك التعمق في تفاصيل الحياكة ما يميز مظهر قطع هيرمس عن غيرة، إذ قد يصل تصميم وحياكة القطع ما يقارب البضع أشهر.

لم يكن هناك تغيير يذكر في ألوان المجموعة الجديدة إذ تحصر دار هيرمس على استخدام ألوان طبيعية في حياكة مجموعاتها كالكحلي والاسود والبني والعنابي وكذلك البيج.

أما الإكسسورات التي رافقت قطع العرض فشرعت الحقائب الرجالية بأحجام مختلفة، وكذلك الأوشحة الشبابية الأنيقة التي بدت مغطية بسترات أنيقة لتذكر بوحي المجموعة أي "الروك شيك".