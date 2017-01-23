أزياء رجالية للخريف والشتاء من دار لنفين

مما يرتديه الرجل في حياته اليومية، بغض النظر عن الحرفة أو المهنة التي يمارسها، قدّم لوكا أوسن دريفر، مصمم دار لنفين للأزياء الرجالية، مجموعـته للخريف والشتاء القادمين، إذ شوهدت أقمشة وقصات بأحجام مختلفة كالشينو وباكارا والقمصان ذات المربعات.

استخدم المصمم أقمشة عدة لحياكة مجموعته كالقطن والصوف البريطاني والإيطالي ما يفسر ظهور بعض القطع باهتة أكثر منها لامعة رغم كونها حِيكت بعناية فائقة بدت واضحة في التفاصيل.

أما الألوان فمالت إلى مشتقـات الرمادي كالأخضر المائل إلى الرمادي والأزرق والأسود إلى جانب الأحمر والعنابي.

الأحذية الرياضية المصنوعة من الماي أي القـماش المشبّك كانت من أبرز قطع الأكسسوار التي واكبت المجموعة الشتوية، كما شوهدت الأحذية الجبلية والأوشحة الخريفية في بعض قطع المجموعة.