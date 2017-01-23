بالصور.. هكذا استوحى بول سميث مجموعته للشتاء والخريف

اختار المصمم البريطاني بول سميث أن يستوحي مجموعته للخريف والشتاء المقبلين من أقمشة كان يستخدمها في حياكة مجموعاته ولكن هذه المرة استخدم القماش غير الكثيف.

وشاركت عارضات في تقديم المجموعة الرجالية هذه المرة، وهي المرة الأولى التي يشارك رجال ونساء في مجموعات سميث، ما دفعنا بسؤاله عن السبب لحياكة المجموعة الشتوية الخريفية.

سميث استخدم أقمشة صنعت أغلبها في بريطانيا كالجوخ والجلد والكاشمير والجاكار وقماش السكوتش الذي يستخدم عادة في حياكة البزات الرجالية.

ألوان خريفية مزجت مع ألوان زاهية كالأزرق الصيفي والأحمر والرمادي والأسود، أما الأكسسوارات فاقتصرت على بعض الحقائب وبعض ربطات العنق الرجالية الرفيعة.