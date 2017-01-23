"العربية.نت" تختار أجمل الساعات للعام 2017

زوّار الصالون العالمي للساعات الفاخرة SIHH 2017 الذي جرى مؤخراً في مدينة جنيف السويسرية اطلعوا على مئات التصاميم الجديدة من الساعات تجمع بين أناقة التصميم والحرفية العالية في التصنيع. وقد استطعنا أن نختار من بينها مجموعة من الساعات النسائية التي تستحقّ لقب "أجمل ساعة للعام 2017" ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

- ساعة Royal Oak Frosted Gold من Audemars Piguet:

تحتفل هذه الساعة بعيدها الـ40 هذه السنة، وهي تظهر بهذه المناسبة بنماذج جديدة من الذهب الوردي والذهب الأبيض تتميّز ببريقها المتلآلئ الذي يتحقّق نتيجة معالجة سطحيّة مستوحاة من عملية تطريق الذهب وتُعرف باسم "تقنيّة فلورنسا" التي تولّد بريقاً مشابهاً لبريق الأحجار الكريمة.

- ساعة Lady Arpels Papillon Automate من Van Cleef&Arpels:

تتميّز بنظام مركّز حصري جديد يجسّد رفرفة أجنحة الفراشة التي تدلّ على مرور الوقت. أما التصاميم التي جاءت مرصّعة بالكامل بالماس والأحجار الكريمة، كساعة Lady Nuit des Papillons التي تزيّنها أحجار زرقاء وساعة Lady Jour des Fleurs التي تزيّنت بأحجار ملوّنة، فقد انبثقت عن حرفيّة عالية اعتُمدت لتجسيد حيوية الطبيعة.

- ساعة Rendez Vous من Jaeger Le Coultre:

تجمع هذه الساعة بين الطابع الكلاسيكي وقلب نابض مجهّز بأكثر التعقيدات تطوراً في مجال صناعة الساعات، إضافة إلى الحرفيّة العالية التي تؤمنها المهن اليدوية النادرة التي تضفي لمستها الخاصة على هذه الساعات وتشكّل موعداً مع الترف والفخامة.

- ساعة Panthere de Cartier:

طابعها الاستثنائي الفخم مستوحى من نقشة جلد النمر التي أضفت عليها اللمسات المرقّطة، فيما دخل الترصيع الماسي على بعض تصاميمها ليضفي عليها مزيداً من الترف. تتوفر هذه الساعة بحجمين صغير وكبير، أما تصميمها المربّع فيضفي عليها طابعاً عملياً، ما يؤهلها لأن تصبح إحدى الساعات المفضّلة لدى النساء في العام 2017.

- ساعة Da Vinci من IWC:

تعيد دار IWC Schaffhausen إحياء تصميم Da Vinci الذي سبق أن أطلقته في ثمانينيات القرن الماضي. وقد قدّمت في هذا الإطار ساعة Da Vinci Automatic Moon Phase 36 وساعة Da Vinci Atomatic36 المصممتان للنساء، وساعة Da Vinci Automatic المناسبة للنساء والرجال.